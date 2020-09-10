Напротив Навального должен был стоять «космонавт». Полковник ФСБ о «чае с «Новичком»
Полковник ФСБ в запасе Владимир Луценко пояснил НСН, почему версия немецких журналистов о том, что оппозиционеру «Новичок» подмешали в чай, несостоятельна.
Немецкая газета Die Zeit сообщила, что Алексея Навального «отравили» новым типом «Новичка». Издание утверждает, что отравители якобы брызгали ядом в чай оппозиционного политика, либо смазывали веществом поверхность чашки или стаканчика, из которого он пил.
Если бы стаканчик Навального, из которого он пил в кафе аэропорта Томска, был «обмазан» веществами группы «Новичок» или яд находился в самом чае, тогда подавать его должен был бы человек в специальном защитном костюме. Об этом в эфире НСН заявил полковник ФСБ в запасе Владимир Луценко.
«Любой, кто мазал бы чего-нибудь «Новичком», тоже бы пострадал. А вокруг все живы – и в кафе тоже. Ну, это издевательство просто, большая глупость и провокация! Не может боевое отравляющее вещество использоваться как губная помада. Перемрут же все. Выжить тем, кто будет что-то мазать, без специального костюма невозможно, погибли бы все в этом кафе. Значит, напротив Навального должен был сидеть "космонавт"», - сказал Луценко, добавив, что «Новичок» создавали как оружие массового поражения, как альтернативу ядерному оружию.
«Оно должно "в ноль" приводить огромное количество людей моментально. И никто не додумается до такой дури, чтобы "атомную бомбу" притащить в кафе», - подчеркнул Луценко.
Кроме того, полковник ФСБ в запасе добавил, что в России вещества группы «Новичок» сейчас не производят.
«В России это все уже давно закрыто и все научные центры, которые этим занимались, давно перепрофилированы, а специалисты давно уже разъехались по разным странам, в том числе натовским», - сказал собеседник НСН.
Издание Spiegel сообщило, что Алексей Навальный, находящийся в немецкой клинике Charite, пришёл в сознание. Утверждается, что он вспомнил происходящее до потери сознания в самолёте, на котором летел из Томска в Москву. Как сообщает The Insider со ссылкой на врачей, Навальный уже полностью восстановился психически и может восстановиться как минимум на 90% в физическом плане. Между тем, пресс-секретарь российского оппозиционера Кира Ярмыш заявила, что публикации в немецкой прессе об улучшении состояния Навального «очень сильно преувеличена».
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