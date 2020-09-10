Напротив Навального должен был стоять «космонавт». Полковник ФСБ о «чае с «Новичком»

Немецкая газета Die Zeit сообщила, что Алексея Навального «отравили» новым типом «Новичка». Издание утверждает, что отравители якобы брызгали ядом в чай оппозиционного политика, либо смазывали веществом поверхность чашки или стаканчика, из которого он пил.

Если бы стаканчик Навального, из которого он пил в кафе аэропорта Томска, был «обмазан» веществами группы «Новичок» или яд находился в самом чае, тогда подавать его должен был бы человек в специальном защитном костюме. Об этом в эфире НСН заявил полковник ФСБ в запасе Владимир Луценко.

«Любой, кто мазал бы чего-нибудь «Новичком», тоже бы пострадал. А вокруг все живы – и в кафе тоже. Ну, это издевательство просто, большая глупость и провокация! Не может боевое отравляющее вещество использоваться как губная помада. Перемрут же все. Выжить тем, кто будет что-то мазать, без специального костюма невозможно, погибли бы все в этом кафе. Значит, напротив Навального должен был сидеть "космонавт"», - сказал Луценко, добавив, что «Новичок» создавали как оружие массового поражения, как альтернативу ядерному оружию.