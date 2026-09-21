Собаки активных пород могут выплескивать энергетику на разные «безобразия», при этом съеденные документы – это следствие провокаций хозяев, объяснил в интервью НСН ректор первого профессионального кинологического института Константин Карапетьянц.

Ранее в сети появилось видео, на котором корги по имени Боя грызет загранпаспорт хозяйки, собиравшейся отдохнуть на Мальдивах. Карапетьянц объяснил, что здесь дело не в собаке, а в «безнадежных хозяевах».