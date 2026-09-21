«Безнадежным» хозяевам объяснили, как спасти от собак документы
Самые энергетически активные породы – это пинчеры, терьеры, бельгийские овчарки, хаски и доберманы, сообщил в эфире НСН Константин Карапетьянц.
Собаки активных пород могут выплескивать энергетику на разные «безобразия», при этом съеденные документы – это следствие провокаций хозяев, объяснил в интервью НСН ректор первого профессионального кинологического института Константин Карапетьянц.
Ранее в сети появилось видео, на котором корги по имени Боя грызет загранпаспорт хозяйки, собиравшейся отдохнуть на Мальдивах. Карапетьянц объяснил, что здесь дело не в собаке, а в «безнадежных хозяевах».
«Безнадежных пород нет, есть безнадежные хозяева. Девушка, у которой съели паспорт – из этой категории. Это как с детьми, которые могут обжечься об утюг или засунуть палец в розетку – щенки тоже лезут везде. Они по своей сути исследователи, а чтобы скрасить одиночество или как-то себя развлечь, они еще и это пробуют на зуб. Поэтому мы рекомендуем просто убирать и закрывать вещи, которые вы не хотели бы увидеть в пасти собаки. Тогда не будет никаких проблем. Не надо провоцировать животное на эти действия. Кроме того, собаку надо воспитывать и приучать к дисциплине. Дисциплинированная собака знает, что нельзя запрыгивать на диван или залезать на стол, грызть провода или таскать занавески. Главное – воспитание и отсутствие провокаций», - отметил эксперт.
Он также назвал «активные» породы собак и объяснил, что делать с их характером.
«Есть спокойные породы, а есть энергетически очень активные. Эта активность регулируется количеством нагрузок, которые мы предоставляем собаке на прогулке или в играх. Если собака испытывает дисбаланс, она начинает выплескивать энергетику на разные безобразия, которые она творит, в том числе, дома. Среди маленьких собак очень активные пинчеры и терьеры, среди крупных – бельгийские овчарки, хаски, маламуты, доберманы, то есть те собаки, для которых движение – это жизнь. При этом нельзя сказать, что их сложнее дрессировать. Просто надо обращаться к специалистам, а не читать рекомендации в соцсетях», - заключил собеседник НСН.
Константин Карапетьянц ранее объяснил «Радиоточке НСН», собаки каких пород легче переносят одиночество.
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