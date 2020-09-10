Пресс-секретарь Навального заявила о преувеличениях в публикациях немецких СМИ

Последняя публикация в немецкой прессе об улучшении состояния российского политика Алексея Навального «очень сильно преувеличена» и содержит фактические неточности. Об этом заявила его пресс-секретарь Кира Ярмыш.

СМИ: Навальный пришёл в себя и вспомнил день отравления

«О том, что он приходит в сознание и реагирует на окружающих, мы сообщали ещё в понедельник», - добавила она.

Сегодня материалы о Навальном выпустили The Insider и Der Spiegel. В них утверждалось, что политик полностью пришёл в сознание, восстановился психически и вспомнил события дня предполагаемого отравления – вплоть до потери сознания в самолёте Москва-Томск.

Также говорилось, что полиция усилила охрану клиники Charite, где находится политик. Правоохранители якобы опасаются покушения, а также готовятся в попыткам дискредитации медучреждения.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ВрачиГерманияАлексей Навальный
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