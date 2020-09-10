Пресс-секретарь Навального заявила о преувеличениях в публикациях немецких СМИ
Последняя публикация в немецкой прессе об улучшении состояния российского политика Алексея Навального «очень сильно преувеличена» и содержит фактические неточности. Об этом заявила его пресс-секретарь Кира Ярмыш.
«О том, что он приходит в сознание и реагирует на окружающих, мы сообщали ещё в понедельник», - добавила она.
Сегодня материалы о Навальном выпустили The Insider и Der Spiegel. В них утверждалось, что политик полностью пришёл в сознание, восстановился психически и вспомнил события дня предполагаемого отравления – вплоть до потери сознания в самолёте Москва-Томск.
Также говорилось, что полиция усилила охрану клиники Charite, где находится политик. Правоохранители якобы опасаются покушения, а также готовятся в попыткам дискредитации медучреждения.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
1,0 млн+5 363 / сут.
Умерли
18 263+128 / сут.
Выздоровели
862 тыс.+5 915 / сут.
- Пашаев заявил, что его договор с Ефремовым истёк
- Полиция ФРГ отреагировала на сообщения об усилении охраны Навального
- Пресс-секретарь Навального заявила о преувеличениях в публикациях немецких СМИ
- Самолёт Москва-Красноярск экстренно вернулся в «Шереметьево»
- Режим работы врачей в «красной зоне» изменят
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru