В Самарской области 16 человек пострадали в ДТП с перевернувшейся маршруткой

По данным полиции, инцидент произошёл на трассе М-5 «Урал». У микроавтобуса Peugeot, следовавшего по маршруту №137 из Тольятти в Жигулёвск взорвалось колесо. В результате маршрутку выбросило на полосу встречного движения, а затем в металлическое ограждение, после чего она перевернулась.

В следственном управлении СК РФ по Самарской области рассказали, что по факту ДТП было возбуждено уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

Ранее в городе Видное Московской области маршрутка выехала на встречную полосу и врезалась в столб. Пострадали десять человек, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».