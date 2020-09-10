Лавров: Ситуация с Навальным напоминает инциденты в Солсбери и с MH17

Ситуация с Алексеем Навальным напоминает инциденты с отравлением Скрипалей в Солсбери и с крушением Boeing 777 в Донбассе. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров. Помимо этого, глава внешнеполитического ведомства назвал голословными заявления госсекретаря США Майка Помпео о причастности российских чиновников к отравлению оппозиционера, пишет Интерфакс.

По словам Лаврова, в ситуации, «когда официальный представитель правительства Германии заявляет, что запрос Генпрокуратуры РФ передан в органы независимой юстиции, и по этой причине кабмин уже ничего сделать не может, но параллельно требует проведения расследования, это напоминает те прецеденты, которые были созданы нашими западными коллегами и после отравления в Солсбери, и повторяет историю, которая сложилась с трагедией малазийского ''Боинга''», подчеркивает RT.