Лавров: Ситуация с Навальным напоминает инциденты в Солсбери и с MH17

Ситуация с Алексеем Навальным напоминает инциденты с отравлением Скрипалей в Солсбери и с крушением Boeing 777 в Донбассе. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров. Помимо этого, глава внешнеполитического ведомства назвал голословными заявления госсекретаря США Майка Помпео о причастности российских чиновников к отравлению оппозиционера, пишет Интерфакс.

По словам Лаврова, в ситуации, «когда официальный представитель правительства Германии заявляет, что запрос Генпрокуратуры РФ передан в органы независимой юстиции, и по этой причине кабмин уже ничего сделать не может, но параллельно требует проведения расследования, это напоминает те прецеденты, которые были созданы нашими западными коллегами и после отравления в Солсбери, и повторяет историю, которая сложилась с трагедией малазийского ''Боинга''», подчеркивает RT.

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Между тем, ранее немецкая газета Die Zeit сообщила, что Алексея Навального «отравили» новым типом «Новичка». Издание утверждает, что отравители якобы брызгали ядом в чай оппозиционера, либо смазывали веществом поверхность чашки или стаканчика, из которого он пил в кафе аэропорта Томска.

Если бы стаканчик Навального был «обмазан» веществами группы «Новичок» или яд находился в самом чае, тогда подавать его должен был бы человек в специальном защитном костюме. Об этом в эфире НСН заявил полковник ФСБ в запасе Владимир Луценко.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:СолсбериНовичокАлексей НавальныйСергей Лавров
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