Песков назвал «искажающими реальность» слова Помпео о Навальном

Кремль считает намёки о возможной причастности российских чиновников к ситуации с Алексеем Навальным недопустимыми и искажающими реальность. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Мы заинтересованы в том, чтобы выяснить причины произошедшего», — отметил официальный представитель Кремля.

Напомним, ранее госсекретарь США Майка Помпео в интервью американскому журналисту Бену Шапиро заявил, что когда люди «видят попытку отравить диссидента, они осознают, что есть значительная вероятность того, что это исходило от высокопоставленных российских официальных лиц», подчеркивает RT.

Напротив Навального должен был стоять «космонавт». Полковник ФСБ о «чае с «Новичком»

Между тем, в Кремле не подтвердили заявление премьер-министра Италии Джузеппе Конте о том, что Владимир Путин в разговоре с ним рассказал о намерении создать комиссию по расследованию инцидента с Алексеем Навальным.

Оппозиционер, который находится в немецкий клинике Charite, пришёл в сознание. Об этом пишет издание Spiegel. Источник отмечает, что Алексей Навальный уже может говорить. Он вспомнил происходящее до потери сознания в самолёте, на котором летел из Томска в Москву.


Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News

ФОТО: РИА Новости/Евгений Биятов
ТЕГИ:НовичокПомпеоАлексей НавальныйДмитрий Песков
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры