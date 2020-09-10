Песков назвал «искажающими реальность» слова Помпео о Навальном

Кремль считает намёки о возможной причастности российских чиновников к ситуации с Алексеем Навальным недопустимыми и искажающими реальность. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Мы заинтересованы в том, чтобы выяснить причины произошедшего», — отметил официальный представитель Кремля.

Напомним, ранее госсекретарь США Майка Помпео в интервью американскому журналисту Бену Шапиро заявил, что когда люди «видят попытку отравить диссидента, они осознают, что есть значительная вероятность того, что это исходило от высокопоставленных российских официальных лиц», подчеркивает RT.