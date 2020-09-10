Меркель назвала ситуацию с Навальным «достаточно серьезной» для ЕС

Соответствующее заявление канцлер сделала в ходе дискуссии, посвященной 30-й годовщине объединения Германии. Меркель отметила, что у Европы сейчас есть и другие достаточно серьезные проблемы, в том числе ситуация с мигрантами.

Ранее власти Германии со ссылкой на заключение военных врачей заявили, что Навальный был отравлен веществом класса «Новичок». Накануне стало известно, что результаты анализов Навального были направлены в ОЗХО. Российская сторона неоднократно подчёркивала, что пока нет оснований считать произошедшее с Навальным попыткой намеренного отравления.

Инцидент с Навальным произошел 20 августа, в настоящее время политик медленно приходит в себя в берлинской клинике Charite – его уже вывели из комы.

