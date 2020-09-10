Навальный в себе. Но кому от этого легче?

Добрые вести пришли из берлинской клиники Charite: находящийся там российский оппозиционер Алексей Навальный полностью пришел в себя после комы, из которой его вывели в начале этой недели. Состояние его здоровья «лучше, чем можно было бы ожидать в такой ситуации»: он даже вспомнил события, предшествовавшие его госпитализации, пишет Der Spiegel, ссылаясь на врачей клиники. Медики считают, что физически Навальному удастся восстановиться как минимум на 90 процентов. При этом, по их оценке, психически он уже восстановился практически полностью.

Как только стало известно, что Навальный пошел на поправку, было увеличено число сотрудников полиции, охраняющих клинику. Немецкие власти считают, что российского оппозиционера отравили нервнопаралитическим веществом из группы «Новичок», следы которого в анализах Навального обнаружили эксперты лаборатории бундесвера.

После этого канцлер Германии Ангела Меркель после этого заявила, что результаты исследований не вызывают сомнений, а Навального якобы «хотели заставить замолчать». При этом российские специалисты с выводами немецких коллег не согласны. После того как оппозиционеру стало плохо утром 20 августа во время перелета из Томска в Москву, самолет экстренно сел в Омске, где мужчину обследовали. Тогда в организме Навального не нашли ядов, и врачи исключили отравление.

Еще до того, как власти Германии стали утверждать, что Навальный отравлен «Новичком», появились предположения о том, что этот инцидент Запад может использовать для розыгрыша той же карты, что и в «деле Скрипалей». Теперь схожесть этих историй бросилась в глаза главе МИД России. Сергей Лавров заявил, что ситуация с Алексеем Навальным напоминает инциденты с отравлением Скрипалей в Солсбери и крушением Boeing 777 на Украине. По словам министра, Берлин требует провести расследование от России, но в то же время заявляет, что запрос Генпрокуратуры передан в органы независимой юстиции и поэтому германское правительство уже ничего сделать не может.

«Это напоминает те прецеденты, которые были созданы нашими западными коллегами и после отравления в Солсбери, когда все было засекречено, и мы не имеем никакой информации», - сказал Лавров.

А если Германия и США под сотрудничеством с Россией в ситуации с Навальным имеют в виду «необходимость признать вину», то это лишь подтвердит, что страны Запада «ставят себя выше закона, потому что им нужно верить на слово», указал российский министр иностранных дел.

Такое положение дел сохранится даже в том случае, если здоровье Навального восстановится на все 100 процентов. И даже вне зависимости от того, что он сумеет рассказать. В таких случаях важно не кто что говорит, а кто делает выводы.

