Дипломат: РФ готова рассматривать «дело Навального» на площадке ОЗХО
Россия готова рассмотреть ситуацию с Алексеем Навальным строго в правовом поле, если Германия вынесет этот вопрос на рассмотрение на площадке Организации по запрещению химоружия. Об этом заявил постоянный представитель РФ при ОЗХО Александр Шульгин, передаёт ТАСС.
Врачи Бундесвера и власти ФРГ утверждают, что российский оппозиционер Алексей Навальный был отравлен веществом класса «Новичок», которое причисляют к химическому оружию. Ранее, по версии западных спецслужб, вещество этой группы использовалось для отравления экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля в Солсбери.
Берлин передал данные поэтому делу в ОЗХО, не став направлять их напрямую Москве. 10 сентября пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что Россия пока не получала результаты анализов, сделанных в Германии, пишет Ura.ru.
По сообщениям СМИ, Навальный уже пришёл в сознание и вспомнил произошедшее с ним.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
1,0 млн+5 363 / сут.
Умерли
18 263+128 / сут.
Выздоровели
862 тыс.+5 915 / сут.
- Путин наградил президента РАН орденом «За заслуги перед Отечеством»
- Источник не подтвердил блокировку Кипром «белорусских» санкций ЕС
- Власти Москвы не планируют вновь закрывать экономику города
- В Кремле пока не признают казачество национальностью
- Врач заявил о вспышках COVID-19 в российских регионах
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru