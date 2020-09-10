Дипломат: РФ готова рассматривать «дело Навального» на площадке ОЗХО

Россия готова рассмотреть ситуацию с Алексеем Навальным строго в правовом поле, если Германия вынесет этот вопрос на рассмотрение на площадке Организации по запрещению химоружия. Об этом заявил постоянный представитель РФ при ОЗХО Александр Шульгин, передаёт ТАСС.

Врачи Бундесвера и власти ФРГ утверждают, что российский оппозиционер Алексей Навальный был отравлен веществом класса «Новичок», которое причисляют к химическому оружию. Ранее, по версии западных спецслужб, вещество этой группы использовалось для отравления экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля в Солсбери.

Берлин передал данные поэтому делу в ОЗХО, не став направлять их напрямую Москве. 10 сентября пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что Россия пока не получала результаты анализов, сделанных в Германии, пишет Ura.ru.

По сообщениям СМИ, Навальный уже пришёл в сознание и вспомнил произошедшее с ним.

