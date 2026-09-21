Россиянам назвали главных врагов памяти в зрелом возрасте

Риск возрастных нарушений памяти существенно повышают хронический недосып и одиночество. Как пишет РЕН ТВ, об этом заявил невролог «Скандинавского Центра Здоровья» Виктор Целищев.

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По его словам, во время сна мозг очищается от продуктов обмена. Поэтому для сохранения когнитивных функций в зрелом возрасте следует спать по семь–восемь часов в сутки, а также придерживаться стабильного графика.

Врач указал, что не следует забывать об аэробных нагрузках и уделять быстрой ходьбе, плаванию или езде на велосипеде около 30 минут. Что касается питания, то в рационе должны быть рыба, овощи, зелень, орехи и растительные масла, а вот потребление сахара и готовой еды лучше сократить.

Целищев подчеркнул, что также важно живое общение, так как во время разговора мозг активно работает, тогда как одиночество ускоряет снижение когнитивных функций. Кроме того, полезно осваивать новые навыки, например, изучать иностранные языкы или научиться играть на каком-либо музыкальном инструменте, освоить танцы или фотографию.

Ранее невролог Павел Хорошев заявил «Радиоточке НСН», что водителям за рулем противопоказано слушать рэп, а также композиции в таких жанрах, как хаус, рейв и транс.

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ФОТО: mos.ru
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