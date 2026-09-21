В России впервые за 13 лет поставили на учет новый гиперкар Bugatti
В России впервые за 13 лет поставили на учёт новый гиперкар Bugatti. Об этом в своём Telegram-канале рассказал директор аналитического агентства «Автостат» Сергей Целиков.
Он уточнил, что речь идёт о родстере Bugatti Mistral, который оснащён 1600-сильным 8,0-литровым двигателем W16. Стоимость - от пяти млн евро.
Целиков добавил, что в последний раз новый автомобиль от компании из Мольсайма вставал на учёт в РФ 2013 году.
«А за всю историю наших наблюдений в страну ввезено всего 17 экземпляров Bugatti, из которых только шесть штук были новыми», — написал эксперт.
Ранее вице-президент Национального автомобильного союза Ян Хайцеэр заявил «Радиоточке НСН», что премиальные авто везут в Россию сегодня в основном по параллельному импорту.
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