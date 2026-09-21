Россиянам рассказали, как правильно писать негативные отзывы

Он объяснил, что фраза «обслуживание показалось грубым» - это оценка. А слова «компания крадет деньги» - обвинение, которое придётся доказывать. В случае, когда ложные сведения порочат человека или деловую репутацию организации, суд может обязать автора удалить и опровергнуть публикацию, а также возместить доказанные убытки.

Эксперт напомнил, что унижение в неприличной или нарушающей общепринятые нормы форме наказывается штрафом, а заведомо ложное обвинение может повлечь для гражданина уголовную ответственность за клевету.

«Формулировка «я заплатил 20 тысяч рублей, срок истёк, работа не выполнена» точнее и юридически безопаснее обвинения в мошенничестве», — отметил юрист.

Арифулин также добавил, что и позитивные, и негативные отзывы не должны содержать информацию о здоровье, семье, адресе и другой приватной информации.

Ранее глава комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства в VIII созыве Нина Останина заявила «Радиоточке НСН», что уголовная ответственность не решит проблему с оскорблениями матерей-одиночек в соцсетях.