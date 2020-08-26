«Глубокое возмущение». В России уверяют, что не травили Навального
Реакция российских властей на диагноз немецких врачей Алексея Навального свелась к открытой критике выводов о возможном отравлении.
Министерство иностранных дел России назвало «глубоко оскорбительными» обвинения в адрес омских врачей по поводу якобы имевших место попыток «сокрыть истину» о состоянии Алексея Навального.
Во внешнеполитическом ведомстве указали, что сотрудники скорой медицинской помощи омской больницы №1 оказали Навальному всю необходимую помощь. Бригаде немецких врачей, которые прибыли в Омск для транспортировки пациента в берлинскую клинику, были переданы полные данные истории болезни пострадавшего.
В ведомстве также призвали немецких медиков не допустить использования результатов лабораторных исследований в политических целях.
Ранее немецкие врачи из клиники Charite объявили, что проведенные ими анализы указали на то, что Алексей Навальный все же мог быть отравлен веществом из группы ингибиторов холинэстеразы. Российские врачи с ними не согласились, но мировое сообщество сразу потребовало от властей всестороннего и объективного расследования.
Немецкий канцлер Ангела Меркель и глава МИД Хайко Маас призвали Москву прояснить произошедшее и наказать тех, кто может иметь отношение к происшествию с Навальным, который сейчас находится на лечении в берлинской клинике.
В Москве подчеркнули, что российским властям это однозначно невыгодно. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал обвинения в отравлении оппозиционера поспешными и некорректными.
«Мы не понимаем, на основании чего наши немецкие коллеги так спешат, употребляя слово "отравление". Эта версия была среди первых, которую рассматривали наши врачи, но вещество пока не установлено», - заявил Песков. Он указал на то, что «медицинская аналитика» и российских, и немецких врачей «абсолютно совпадает, но выводы разнятся».
Факт пониженного содержания холинэстеразы был установлен медиками больницы в Омске в первые же часы с момента поступления пациента, отметил пресс-секретарь президента, добавив, что атропин, который немцы выбрали для лечения, начали вводить Навальному в первый час его пребывания в реанимации. Ничего нового в заявлении берлинской клиники о возможных причинах резкого ухудшения состояния здоровья Навального в Кремле, по словам Пескова, не видят.
Председатель Госдумы Вячеслав Володин и вовсе заявил, что ситуация с Навальным могла быть провокацией со стороны Германии и других стран ЕС. Спикер нижней палаты заявил, что эти действия направлены на то, чтобы выдвинуть в отношении России очередные обвинения.
По его словам, об этом можно судить по заявлениям канцлера ФРГ Ангелы Меркель и верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозепа Борреля.
«Заявления Меркель и Борреля заставляют посмотреть на эту ситуацию по‑другому и задаться вопросом: а не провокация ли это со стороны Германии и других стран Евросоюза, призванная сформулировать очередные обвинения в адрес нашей страны», — приводится мнение Вячеслава Володина на сайте Госдумы.
Ему показалось подозрительным, что Навальный оказался в больнице сразу после белорусских выборов, когда «началось давление на Россию из-за рубежа, чтобы она не препятствовала вмешательству во внутренние дела Белоруссии». «Если посмотреть через эту призму, многое встает на свои места», — заявил Володин.
В Совфеде также считают инцидент с Навальным провокацией Запада. Первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров в эфире НСН назвал ситуацию срежиссированной акцией. По словам Джабарова, западные страны слишком быстро и слишком скоординированно отреагировали на эту ситуацию, за которой он видит провокацию против России.
«Похоже, это какая-то срежиссированная акция, настолько Запад так быстро среагировал на вывоз Навального за рубеж и такие скороспелые выводы, которые сделаны в клинике Charite они весьма сомнительны», - сказал сенатор.
Он предложил допустить, что Навального кто-то отравил. «Скажите, какой смысл был российским властям выпускать его заграницу, если он под следствием и под подпиской о невыезде? Ему никто не препятствовал выехать», - рассуждает Джабаров.
Депутат Госдумы, доктор медицинских наук Геннадий Онищенко в эфире НСН раскритиковал заявление врачей клиники Charite об интоксикации Навального. По его мнению, политика нужно было перевозить в Германию только после выведения из комы.
«Когда они его перевозили, они торопились. Я говорил: выведите его из этой комы и потом везите, куда хотите. Слава богу, привезли, во время перелета ничего не случилось. Сейчас он опять находится в коматозном состоянии, причем, уже в медикаментозной коме. Надо разбираться. И когда разберутся, пусть выскажут свою версию, а не подогревают наше общественное мнение. Это не соответствует медицинской этике. Дайте свой диагноз, докажите», - отметил он.
По словам Онищенко, диагноз, который поставили Навальному врачи больницы в Омске, куда он был госпитализирован изначально, тоже вызывает сомнения.
«Наши врачи, которые его сразу с самолета получили, естественно, у них было больше возможностей, чтобы обнаружить искусственное действующее вещество. Что там был диагноз гипергликемической комы, потом гипогликемической, тоже нужно доказывать. Во всяком случае, господин Навальный по внешнему виду не производит впечатление, у которого есть диабет. Гипогликемическая кома может быть при передозировке инсулина, когда весь сахар, грубо говоря, сгорел. Возникло углеводное голодание. Но кадры, когда он кричал, боль у него какая-то была – гипогликемическая кома такой нетерпимой боли не вызывает. Человек просто теряет сознание и может погибнуть. Слава богу, этого не произошло», - пояснил парламентарий.
Навальному стало плохо утром 20 августа во время перелета из Томска в Москву. Из-за этого самолет экстренно сел в Омске. Политика госпитализировали в городскую больницу, где он впал в кому.
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