«Глубокое возмущение». В России уверяют, что не травили Навального

В Совфеде также считают инцидент с Навальным провокацией Запада. Первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров в эфире НСН назвал ситуацию срежиссированной акцией. По словам Джабарова, западные страны слишком быстро и слишком скоординированно отреагировали на эту ситуацию, за которой он видит провокацию против России.

«Похоже, это какая-то срежиссированная акция, настолько Запад так быстро среагировал на вывоз Навального за рубеж и такие скороспелые выводы, которые сделаны в клинике Charite они весьма сомнительны», - сказал сенатор.

Он предложил допустить, что Навального кто-то отравил. «Скажите, какой смысл был российским властям выпускать его заграницу, если он под следствием и под подпиской о невыезде? Ему никто не препятствовал выехать», - рассуждает Джабаров.

Депутат Госдумы, доктор медицинских наук Геннадий Онищенко в эфире НСН раскритиковал заявление врачей клиники Charite об интоксикации Навального. По его мнению, политика нужно было перевозить в Германию только после выведения из комы.

«Когда они его перевозили, они торопились. Я говорил: выведите его из этой комы и потом везите, куда хотите. Слава богу, привезли, во время перелета ничего не случилось. Сейчас он опять находится в коматозном состоянии, причем, уже в медикаментозной коме. Надо разбираться. И когда разберутся, пусть выскажут свою версию, а не подогревают наше общественное мнение. Это не соответствует медицинской этике. Дайте свой диагноз, докажите», - отметил он.

По словам Онищенко, диагноз, который поставили Навальному врачи больницы в Омске, куда он был госпитализирован изначально, тоже вызывает сомнения.

«Наши врачи, которые его сразу с самолета получили, естественно, у них было больше возможностей, чтобы обнаружить искусственное действующее вещество. Что там был диагноз гипергликемической комы, потом гипогликемической, тоже нужно доказывать. Во всяком случае, господин Навальный по внешнему виду не производит впечатление, у которого есть диабет. Гипогликемическая кома может быть при передозировке инсулина, когда весь сахар, грубо говоря, сгорел. Возникло углеводное голодание. Но кадры, когда он кричал, боль у него какая-то была – гипогликемическая кома такой нетерпимой боли не вызывает. Человек просто теряет сознание и может погибнуть. Слава богу, этого не произошло», - пояснил парламентарий.

Навальному стало плохо утром 20 августа во время перелета из Томска в Москву. Из-за этого самолет экстренно сел в Омске. Политика госпитализировали в городскую больницу, где он впал в кому.

