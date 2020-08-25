Володин обвинил в отравлении Навального «мировую закулису»

Председатель Госдумы Вячеслав Володин считает, что ситуация с Алексеем Навальным могла быть провокацией со стороны Германии и других стран ЕС. Спикер нижней палаты заявил, что эти действия направлены на то, чтобы выдвинуть в отношении России очередные обвинения.

По его словам, об этом можно судить по заявлениям канцлера ФРГ Ангелы Меркель и верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозепа Борреля.

«Заявления Меркель и Борреля заставляют посмотреть на эту ситуацию по‑другому и задаться вопросом: а не провокация ли это со стороны Германии и других стран Евросоюза, призванная сформулировать очередные обвинения в адрес нашей страны», — приводится мнение Вячеслава Володина на сайте Госдумы.