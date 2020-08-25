Володин обвинил в отравлении Навального «мировую закулису»
Председатель Госдумы Вячеслав Володин считает, что ситуация с Алексеем Навальным могла быть провокацией со стороны Германии и других стран ЕС. Спикер нижней палаты заявил, что эти действия направлены на то, чтобы выдвинуть в отношении России очередные обвинения.
По его словам, об этом можно судить по заявлениям канцлера ФРГ Ангелы Меркель и верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозепа Борреля.
«Заявления Меркель и Борреля заставляют посмотреть на эту ситуацию по‑другому и задаться вопросом: а не провокация ли это со стороны Германии и других стран Евросоюза, призванная сформулировать очередные обвинения в адрес нашей страны», — приводится мнение Вячеслава Володина на сайте Госдумы.
Спикер нижней палаты обратил внимание, что события с Навальным произошли после подведения итогов выборов президента Беларуссии, когда началось давление на Россию из‑за рубежа, чтобы «наша страна не препятствовала вмешательству во внутренние дела Белоруссии».
«Если посмотреть через эту призму, многое встает на свои места», - заявил Володин.
Он также призвал «всесторонне изучить случившееся». Володин решил поручить комитету Госдумы по безопасности проанализировать произошедшее с Навальным с точки зрения нанесения оппозиционеру вреда со стороны иностранных государств для того, чтобы создать напряженность внутри России.
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