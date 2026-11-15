СМИ: Задержан подозреваемый в убийстве самбиста Давудова на свадьбе в Дагестане
Правоохранительные органы задержали 23-летнего подозреваемого в убийстве 31-летнего бронзового призера чемпионата России по самбо Вацилова Давудова. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.
По данным «Базы», задержанного зовут Хабиб.
Трагический инцидент произошел во время свадебного торжества в махачкалинском банкетном зале «Марракеш». Между мужчинами вспыхнул конфликт, в ходе которого подозреваемый выстрелил в спортсмена из травматического оружия. Полученное ранение оказалось смертельным.
При задержании у молодого человека был изъят незарегистрированный травматический пистолет «Гранд Пауэр». Отмечается, что подозреваемый уже попадал в поле зрения силовиков - ранее у него уже изымали незаконно приобретенный травматический пистолет «Гроза».
Ранее Telegram-канал «Радиоточка НСН» сообщал, что участники инцидента в Махачкале ранее не конфликтовали.
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