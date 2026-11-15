СМИ: Задержан подозреваемый в убийстве самбиста Давудова на свадьбе в Дагестане

По данным «Базы», задержанного зовут Хабиб.

Трагический инцидент произошел во время свадебного торжества в махачкалинском банкетном зале «Марракеш». Между мужчинами вспыхнул конфликт, в ходе которого подозреваемый выстрелил в спортсмена из травматического оружия. Полученное ранение оказалось смертельным.

При задержании у молодого человека был изъят незарегистрированный травматический пистолет «Гранд Пауэр». Отмечается, что подозреваемый уже попадал в поле зрения силовиков - ранее у него уже изымали незаконно приобретенный травматический пистолет «Гроза».

Ранее Telegram-канал «Радиоточка НСН» сообщал, что участники инцидента в Махачкале ранее не конфликтовали.