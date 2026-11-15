«В понедельник Варшавер лишится самого главного президентского кресла в своей жизни — он больше не президент "Ленкома"», - написал артист на своей странице в одной из соцсетей.

Садальский рассказал, что в настоящий момент президент театра находится под подпиской о невыезде. По словам актера, это ограничение в рамках уголовного процесса не позволит Варшаверу уехать из России в ОАЭ, где у того, по заявлению Садальского, есть элитная недвижимость.

Артист рассказал, что в настоящий момент экс-директор «Ленкома» проходит по уголовному делу в качестве подозреваемого, а в дальнейшем может получить и статус обвиняемого. При этом подробности уголовного дела и причины отставки пока официально не раскрываются.