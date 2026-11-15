«Чехарда» в «Ленкоме»: Варшавер покинет пост президента театра
Об этом в Сети заявил актер Станислав Садальский, с которым у экс-директора «Ленкома» давний конфликт.
ВАРШАВЕР БОЛЬШЕ НЕ ПРЕЗИДЕНТ?
Накануне актер Станислав Садальский объявил, что 16 ноября Марк Варшавер уйдет с поста президента Московского государственного театра «Ленком Марка Захарова».
«В понедельник Варшавер лишится самого главного президентского кресла в своей жизни — он больше не президент "Ленкома"», - написал артист на своей странице в одной из соцсетей.
Садальский рассказал, что в настоящий момент президент театра находится под подпиской о невыезде. По словам актера, это ограничение в рамках уголовного процесса не позволит Варшаверу уехать из России в ОАЭ, где у того, по заявлению Садальского, есть элитная недвижимость.
Артист рассказал, что в настоящий момент экс-директор «Ленкома» проходит по уголовному делу в качестве подозреваемого, а в дальнейшем может получить и статус обвиняемого. При этом подробности уголовного дела и причины отставки пока официально не раскрываются.
Вероятно, речь может идти об уголовном деле по факту особо крупного мошенничества (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Его возбудили в июле 2016 года — причем по заявлению самого Варшавера, который тогда был директором театра.
По версии следствия, бывший учредитель ЗАО «Юнком» Фарид Ахвердиев изготовил поддельный договор купли-продажи и с его помощью оформил на себя 250 акций театра, стоимость которых оценивалась более чем в 170 млн рублей, пишет aif.ru. После этого он продал весь пакет зарубежной компании, чем нанес театру многомиллионный ущерб.
В итоге Хамовнический райсуд Москвы заочно приговорил Ахвердиева к восьми годам лишения свободы. При этом сам Варшавер в этом процессе выступал как заявитель, передает издание.
Между тем, Садальский известен своими давними колкими высказывания в адрес Варшавера. У них старый конфликт. Одним из громких скандалов стали события 2023 года, когда актриса театра Татьяна Кравченко пропала перед спектаклем, а Садальский предположил, что это может быть связано с проблемами с алкоголем. Тогда Варшавер заступился за актрису и припугнул судом, напоминает издание «Starhit».
«ЧЕХАРДА» В «ЛЕНКОМЕ»
Пока не известно, действительно ли произойдет то, о чем пишет Станислав Садальский. На официальном сайте театра никакой информации об увольнении Марка Варшавера с поста президента нет. Но если это окажется правдой, то получится, что он пробыл в этой должности меньше года. Варшавер занял этот пост в театре лишь в январе 2025-го. До этого почти 40 лет — с 1986-го — он был бессменным директором «Ленкома».
В начале прошлого года в театре действительно произошли кадровые перестановки. Художественным руководителем «Ленкома Марка Захарова» стал Владимир Панков, а Варшавер занял пост президента. При этом вместо него директором театра стал Дмитрий Берестов.
Январь 2025 года вообще выдался для «Ленкома» весьма напряженным, так как в театре произошли скандалы, связанные с уходом актера Дмитрия Певцова и дочери покойного художественного руководителя Александры Захаровой. При этом, по ее словам, она ушла не по своей воле.
Театральный критик Ольга Галахова в беседе с НСН говорила, что скандал с Певцовым стал последней каплей для «смещения» Варшавера с должности руководителя «Ленкома». По ее словам, он допускал кадровые ошибки, а уровень спектаклей давно не соответствовал амбициям театра.
«Подобное очень часто происходит с театрами, у которых была слава, мощный лидер, а потом с уходом лидера остаются амбиции, которые не подтверждаются уровнем спектаклей. С назначениями в "Ленком" была чехарда: поработает кто-то немного и уходит, поработает — и уходит. Это говорит об ошибочной стратегии и ошибочных назначениях. Этот скандал стал последней каплей, поэтому решили сделать полное обновление верхушки. Вся финансовая власть будет у нового директора, подписи будет ставить он. Можно понять Варшавера, который очень много сделал для этого театра. С другой стороны, кадровая политика Марка Борисовича вызывала вопросы, он допустил ошибки, а теперь расплатился за них. Исходя из решения, его должность президента — это почетная "ссылка". Не знаю, хватит ли мудрости сторонам сделать так, чтобы Марк Борисович со своим опытом, связями как-то участвовал в жизни театра, помогал. Все зависит от личных качеств участников строительства театра», - сказала она.
Ранее театральный критик, экс-ректор ГИТИСа Григорий Заславский в интервью Telegram-каналу «Радиоточка НСН» заступился за Марка Варшавера на фоне скандала в «Ленкоме».
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