Завершено расследование дела о хищении 2 млрд при реставрации МХАТ имени Горького

Завершено расследование громкого уголовного дела о хищении около 2 млрд рублей, выделенных из бюджета в 2022–2024 годах на реставрацию МХАТа имени Горького на Тверском бульваре. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

Банкир Гордович дал показания на бывшего главу МХАТа Кехмана

По данным «Ъ», ключевыми фигурантами стали бывший директор театра Владимир Кехман, его экс-заместители, ряд предпринимателей, а также совладелец ББР-банка Дмитрий Гордович. По версии следствия, договоры на закупку светового и звукового оборудования для театра были фиктивными, а бюджетные средства выводились за рубеж через банковские структуры Гордовича.

В настоящее время обвиняемые приступили к ознакомлению с материалами дела. Практически все они находятся в следственном изоляторе. Исключение составил лишь сам Владимир Кехман - его оставили под подпиской о невыезде из-за диагностированного у него онкологического заболевания.

Летом прошлого года Басманный суд Москвы арестовал имущество Кехмана и его семьи, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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