Завершено расследование дела о хищении 2 млрд при реставрации МХАТ имени Горького

По данным «Ъ», ключевыми фигурантами стали бывший директор театра Владимир Кехман, его экс-заместители, ряд предпринимателей, а также совладелец ББР-банка Дмитрий Гордович. По версии следствия, договоры на закупку светового и звукового оборудования для театра были фиктивными, а бюджетные средства выводились за рубеж через банковские структуры Гордовича.

В настоящее время обвиняемые приступили к ознакомлению с материалами дела. Практически все они находятся в следственном изоляторе. Исключение составил лишь сам Владимир Кехман - его оставили под подпиской о невыезде из-за диагностированного у него онкологического заболевания.

Летом прошлого года Басманный суд Москвы арестовал имущество Кехмана и его семьи, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».