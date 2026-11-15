Завершено расследование дела о хищении 2 млрд при реставрации МХАТ имени Горького
Завершено расследование громкого уголовного дела о хищении около 2 млрд рублей, выделенных из бюджета в 2022–2024 годах на реставрацию МХАТа имени Горького на Тверском бульваре. Об этом сообщает «Коммерсантъ».
По данным «Ъ», ключевыми фигурантами стали бывший директор театра Владимир Кехман, его экс-заместители, ряд предпринимателей, а также совладелец ББР-банка Дмитрий Гордович. По версии следствия, договоры на закупку светового и звукового оборудования для театра были фиктивными, а бюджетные средства выводились за рубеж через банковские структуры Гордовича.
В настоящее время обвиняемые приступили к ознакомлению с материалами дела. Практически все они находятся в следственном изоляторе. Исключение составил лишь сам Владимир Кехман - его оставили под подпиской о невыезде из-за диагностированного у него онкологического заболевания.
Летом прошлого года Басманный суд Москвы арестовал имущество Кехмана и его семьи, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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