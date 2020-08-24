Меркель призвала расследовать ухудшение здоровья Навального
Канцлер Германии Ангела Меркель и глава МИД ФРГ Маас в совместном заявлении призвали к прозрачному расследованию обстоятельств ухудшения здоровья российского оппозиционного политика Алексея Навального.
Ранее сегодня немецкие врачи выяснили, что Навального отравили. В заявлении клиники «Шарите» в Германии говорится, что результаты его обследования указывают на отравление веществом группы ингибиторов холинэстеразы, однако конкретное вещество пока неизвестно, пишет "Свободная пресса".
Депутат Госдумы Виталий Милонов в интервью РИА ФАН, высказал мнение, что операция по «эвакуации» на Запад Алексея Навального разворачивается по всем правилам гибридной войны, поэтому заявление немецкой клиники «Шарите» об «отравлении» блогера абсолютно его не удивляет.
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