Меркель призвала расследовать ухудшение здоровья Навального

Канцлер Германии Ангела Меркель и глава МИД ФРГ Маас в совместном заявлении призвали к прозрачному расследованию обстоятельств ухудшения здоровья российского оппозиционного политика Алексея Навального.

Ранее сегодня немецкие врачи выяснили, что Навального отравили. В заявлении клиники «Шарите» в Германии говорится, что результаты его обследования указывают на отравление веществом группы ингибиторов холинэстеразы, однако конкретное вещество пока неизвестно, пишет "Свободная пресса".