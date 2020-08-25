Онищенко раскритиковал заявление немецких врачей об интоксикации Навального

В крови оппозиционного политика Алексея Навального при обследовании в Омске не были выявлены ингибиторы холинэстеразы, об обнаружении которых заявила берлинская клиника Charite, сообщил завотделением острых отравлений омской больницы скорой медицинской помощи №1 (БСМП-1), главный токсиколог Омской области и Сибирского федерального округа Александр Сабаев.

Навальный в состоянии комы был доставлен в берлинскую клинику Charite 22 августа. Накануне специалисты больницы сделали заявление, что у оппозиционера обнаружена интоксикация веществом из группы ингибиторов холинэстеразы.

Депутат Госдумы, доктор медицинских наук Геннадий Онищенко в эфире НСН раскритиковал заявление врачей клиники Charite об интоксикации Навального.

«Ингибиторы холинэстеразы – это три группы лекарственных препаратов. Если немцы говорят об ингибиторах холинэстеразы, то они должны были один из них обнаружить. Вот в чем изъян версии немцев. Пробросить можно, конечно, чтобы возбудить общественное мнение. Если бы они вели себя по медицинской этике, а не подыгрывали политическим амбициям в том числе и нашему бывшему секретарю комсомольской организации – я имею в виду госпожу Меркель, то они дали бы четкий обоснованный диагноз. А поскольку это одна из версий, которые в подогретое российское либеральное поле подбрасывает уголечек, причем такой, не антрацит, а тухлый, подмоченный уголек, чтобы дать очередной информационный повод для раскручивания истерии», - сказал Онищенко.