Онищенко раскритиковал заявление немецких врачей об интоксикации Навального
Депутат Госдумы, доктор медицинских наук в эфире НСН рассказал, почему как немецкий, так и российский диагноз оппозиционеру Алексею Навальному вызывают сомнения.
В крови оппозиционного политика Алексея Навального при обследовании в Омске не были выявлены ингибиторы холинэстеразы, об обнаружении которых заявила берлинская клиника Charite, сообщил завотделением острых отравлений омской больницы скорой медицинской помощи №1 (БСМП-1), главный токсиколог Омской области и Сибирского федерального округа Александр Сабаев.
Навальный в состоянии комы был доставлен в берлинскую клинику Charite 22 августа. Накануне специалисты больницы сделали заявление, что у оппозиционера обнаружена интоксикация веществом из группы ингибиторов холинэстеразы.
Депутат Госдумы, доктор медицинских наук Геннадий Онищенко в эфире НСН раскритиковал заявление врачей клиники Charite об интоксикации Навального.
«Ингибиторы холинэстеразы – это три группы лекарственных препаратов. Если немцы говорят об ингибиторах холинэстеразы, то они должны были один из них обнаружить. Вот в чем изъян версии немцев. Пробросить можно, конечно, чтобы возбудить общественное мнение. Если бы они вели себя по медицинской этике, а не подыгрывали политическим амбициям в том числе и нашему бывшему секретарю комсомольской организации – я имею в виду госпожу Меркель, то они дали бы четкий обоснованный диагноз. А поскольку это одна из версий, которые в подогретое российское либеральное поле подбрасывает уголечек, причем такой, не антрацит, а тухлый, подмоченный уголек, чтобы дать очередной информационный повод для раскручивания истерии», - сказал Онищенко.
По его мнению, Навального нужно было перевозить в Германию только после выведения из комы.
«Когда они его перевозили, они торопились. Я говорил: выведите его из этой комы и потом везите, куда хотите. Слава богу, привезли, во время перелета ничего не случилось. Сейчас он опять находится в коматозном состоянии, причем, уже в медикаментозной коме. Надо разбираться. И когда разберутся, пусть выскажут свою версию, а не подогревают наше общественное мнение. Это не соответствует медицинской этике. Дайте свой диагноз, докажите», - отметил собеседник НСН.
По словам Онищенко, диагноз, который поставили Навальному врачи больницы в Омске, куда он был госпитализирован изначально, тоже вызывает сомнения.
«Наши врачи, которые его сразу с самолета получили, естественно, у них было больше возможностей, чтобы обнаружить искусственное действующее вещество. Что там был диагноз гипергликемической комы, потом гипогликемической, тоже нужно доказывать. Во всяком случае, господин Навальный по внешнему виду не производит впечатление, у которого есть диабет. Гипогликемическая кома может быть при передозировке инсулина, когда весь сахар, грубо говоря, сгорел. Возникло углеводное голодание. Но кадры, когда он кричал, боль у него какая-то была – гипогликемическая кома такой нетерпимой боли не вызывает. Человек просто теряет сознание и может погибнуть. Слава богу, этого не произошло», - пояснил парламентарий.
«Я бы порекомендовал немецким коллегам не опускаться до участия в политических (играх - прим. НСН). У нас хватает бездельников, которые высказывают всякого рода версии. Пусть выведут его из этого состояния, вылечат. Кстати, ему еще за лечение надо будет платить, потому что немцы в этом плане ребята очень прагматичные. Но это проблемы его близких, тот же Зимин пусть заплатит, раз он нашел деньги перевезти. Главное сейчас – вывести его из этого состояния. И пусть он возглавляет этот свой комитет, или как он называется. Главное – сохранить жизнь человеку. Поэтому сегодня я версии немцев, причем такой невнятной, не верю. Я огорчен: всегда немцы демонстрировали достаточно высокий уровень профессиональной этики. В данном случае они не на высоте!» - заключил Онищенко.
Ранее сообщалось, что перевозку Навального на лечение в Германию оплатил предприниматель Борис Зимин.
Оппозиционному политику, основателю Фонда борьбы с коррупцией Алексею Навальному стало плохо утром 20 августа во время перелета из Томска в Москву. Из-за этого самолет экстренно сел в Омске. Политика госпитализировали в городскую больницу, где он впал в кому.
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