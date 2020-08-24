Немецкие врачи пришли к выводу об отравлении Навального

Алексею Навальному стало плохо 20 августа, когда он летел из Томска в Москву. Лайнер экстренно приземлился в Омске. Потерявшего сознание оппозиционера госпитализировали в омскую клинику, а через два дня перевезли на лечение в Германию.

Выводы немецких врачей, мягко говоря, идут вразрез с вердиктом их российских коллег из омской больницы скорой помощи. Напомним, врачи омской больницы не нашли в анализах Алексея Навального ядов или следов их пребывания. А главврач больницы Александр Мураховский назвал диагноз, который имеет все шансы прославить автора в веках: «нарушение углеводного баланса, то есть нарушение обмена веществ». Стоит ли после этого удивляться, что супруга Навального настояла на его лечении за границей и обратилась в связи с этим к президенту Владимиру Путину? При этом Управление МВД по Омской области буквально в тот же день сообщило, что на одежде, руках, ногтях и волосах Алексея Навального обнаружено промышленное химическое вещество 2-этилгексил-дифенил-фосфат. Оно «добавляется в полимеры для повышения эластичности», пояснялось в сообщении ведомства.

Прогнозировать исход заболевания немецкие врачи Алексея Навального пока не берутся. В заявлении клиники Charite говорится только, что пациент остается в искусственной коме, ситуация сложная, но опасности для его жизни сейчас нет. Вместе с тем, отмечается, что «последствия, в особенности в сфере нервной системы, не могут быть исключены».

Эффективность лечения и длительность реабилитационного периода зависят от скорости и точности постановки диагноза, отметила в интервью «МК» врач-реабилитолог Анна Бондаренко. По ее словам, прогнозировать состояние пациента после выхода из комы довольно затруднительно. Шансы Алексея Навального на благополучный исход она оценила как весьма высокие: «про его хронические болезни или вредные привычки ничего неизвестно, поэтому можно исходить из того, что их нет, а значит, анамнез у него хороший». И, по мнению собеседницы издания, самое главное - ему быстро оказали профессиональную медицинскую помощь, а сейчас он находится в одной из лучших клиник мира.

