Песков призвал не торопиться с выводами об отравлении Навального
В заявлении немецкой клиники Charite пресс-секретарь президента не увидел ничего нового. Поводов для начала расследования он тоже не видит
Поспешными и некорректными назвал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков утверждения об отравлении оппозиционера Алексея Навального.
Так он прокомментировал вчерашнее заявление немецкой клиники Charite, в котором сообщалось об интоксикации Навального веществом из группы ингибиторов холинэстеразы.
«Мы не понимаем, на основании чего наши немецкие коллеги так спешат, употребляя слово "отравление". Эта версия была среди первых, которую рассматривали наши врачи, но вещество пока не установлено», - заявил Песков. Он указал на то, что «медицинская аналитика» и российских и немецких врачей «абсолютно совпадает, но выводы разнятся».
Факт пониженного содержания холинэстеразы был установлен медиками больницы в Омске в первые же часы с момента поступления пациента, отметил пресс-секретарь президента и добавил, что атропин, который немцы выбрали для лечения, начали вводить Навальному в первый час его пребывания в реанимации. Ничего нового в заявлении берлинской клиники о возможных причинах резкого ухудшения состояния здоровья Навального в Кремле, по словам Пескова, не видят.
Ни российские, ни немецкие врачи пока не смогли установить первопричину случившегося с Навальным, указал Дмитрий Песков. Пресс-секретарь разъяснил, что снижение уровня холинэстеразы возможно по самым разным причинам, в том числе при приеме медикаментов.
«Важно выяснить, что стало причиной понижения холинэстеразы. Эту причину ни наши медики, ни немцы пока установить не смогли. По крайней мере, это следует из заявлений немецких коллег и наших докторов. Вещества нет, к сожалению, его не удается установить, анализы его не показывают», - констатировал Песков.
Прокомментировал представитель Кремля и призывы из-за рубежа детально расследовать инцидент с Алексеем Навальным. Для расследования «должен быть повод», а его пока нет, следует из слов Дмитрия Пескова. Врачи сначала должны сначала установить, что стало причиной столь резкого ухудшения состояния здоровья оппозиционера. «Пока мы констатируем нахождение пациента в коме», - заключил Песков.
Руководство немецкой клиники, где сейчас находится Алексей Навальный, который вполне может превратиться в «пациента раздора» между Россией и Европой, вероятно, уловило некоторое раздражение Москвы в связи со вчерашним заявлением. Заранее запланированная на вторник пресс-конференция о состоянии здоровья российского пациента не состоялась. В пресс-службе медучреждения причины отмены уточнять не стали. Хотелось бы, чтобы свет на тайну холинэстеразы Навального был пролит как можно скорее. Не воспринимать же в качестве диагноза реплику руководства омской больницы о нарушении обмена веществ…
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