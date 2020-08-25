Песков призвал не торопиться с выводами об отравлении Навального

«Мы не понимаем, на основании чего наши немецкие коллеги так спешат, употребляя слово "отравление". Эта версия была среди первых, которую рассматривали наши врачи, но вещество пока не установлено», - заявил Песков. Он указал на то, что «медицинская аналитика» и российских и немецких врачей «абсолютно совпадает, но выводы разнятся».

Факт пониженного содержания холинэстеразы был установлен медиками больницы в Омске в первые же часы с момента поступления пациента, отметил пресс-секретарь президента и добавил, что атропин, который немцы выбрали для лечения, начали вводить Навальному в первый час его пребывания в реанимации. Ничего нового в заявлении берлинской клиники о возможных причинах резкого ухудшения состояния здоровья Навального в Кремле, по словам Пескова, не видят.

Ни российские, ни немецкие врачи пока не смогли установить первопричину случившегося с Навальным, указал Дмитрий Песков. Пресс-секретарь разъяснил, что снижение уровня холинэстеразы возможно по самым разным причинам, в том числе при приеме медикаментов.