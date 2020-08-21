Отправление Навального

Сами врачи, между тем, в анализах Алексея Навального не обнаружили ядов или следов их пребывания. Об этом заявил замглавного врача Омской больницы скорой медицинской помощи №1 Анатолий Калиниченко. По его словам, рассматриваются все варианты отравления. Вместе с тем, ранее этим днем главврач больницы Александр Мураховский назвал диагноз, вызвавший у многих, в первую очередь, у сторонников Навального, удивление: «нарушение углеводного баланса, то есть нарушение обмена веществ».

По его словам, «вызвано это может быть резким понижением сахара в крови в самолете, что привело к потере сознания». По его словам, состояние Навального несколько улучшилось, хотя и оценивается как нестабильно тяжелое. «При взлете и посадке нестабильность может увеличиться в виде гемодинамических нарушений, так и судорожного синдрома. Поэтому консилиум принял решение, что рисковать нельзя», - мотивировал главврач отказ в транспортировке пациента в Германию.

Специальный медицинский самолет, оборудованный для транспортировки больных в состоянии комы, направила в Омск Германия, чтобы забрать Навального на лечение в Берлин. Утром пятницы он приземлился в Омске. Немецкие медики побывали в больнице, где находится Навальный, однако покинули ее без оппозиционера. В тот же день его супруга Юлия Навальная официально обратилась к президенту Владимиру Путину за разрешением на транспортировку мужа в Германию.

Еще днем главврач омской больницы Александр Мураховский заявлял, что Алексей Навальный останется там на лечении до стабилизации его состояния. Однако к вечеру появились сообщения о том, что врачи заявили Юлии Навальной о готовности дать согласие на транспортировку – под ее ответственность. И вскоре заместитель главврача Анатолий Калиниченко заявил, что омские медики более не возражают против перевода Алексея Навального в другую клинику, поскольку его состояние стабилизировалось.

