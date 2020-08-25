МИД ответил на нападки Запада по ситуации с Навальным

В министерстве иностранных дел раскритиковали преждевременные и бездоказательные утверждения некоторых зарубежных партнеров о якобы отравлении Алексея Навального. На Смоленской площади подчеркнули, что Москва выступает за всестороннее и объективное расследование данного происшествия.

Об этом говорится в комментарии на сайте внешнеполитического ведомства по итогам консультаций в Москве первого заместителя государственного секретаря США Стивена Бигана. Он, в частности, провёл переговоры с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым . На встрече была затронута и ситуация с Навальным.

Американский посланник, среди прочего, заявил, что в случае подтверждения версии о покушении на оппозиционера, Вашингтон примет меры, «на фоне которых померкнет реакция <...> на российское вмешательство в президентские выборы в США в 2016 году». Российские дипломаты, в свою очередь, обратили внимание зарубежных коллег на поспешность, с которой в Вашингтоне и Брюсселе подхватили версию об отравлении Навального.

В Москве подчеркнули, что российским властям это однозначно не выгодно. При этом, ещё раз напомнили, что Россия готова открыто, непредвзято и с реально установленными фактами на руках рассмотреть не только данный конкретный случай, но и так называемые «дела» Литвиненко и Скрипалей.

Накануне немецкий канцлер Ангела Меркель и глава МИД Хайко Маас призвали Москву прояснить произошедшее и наказать тех, кто может иметь отношение к происшествию с Навальным, который сейчас находится на лечении в берлинской клинике.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков выразил сегодня недоумение из-за появления версии об отравлении на основании факта понижения у блогера уровня фермента холинэстеразы. Представитель Кремля подчеркнул, что причина пока не установлена, а российские врачи готовы предоставить образцы первых анализов пациента.

