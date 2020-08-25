Болезнь или интоксикация? Российские и немецкие врачи поспорили о диагнозе Навального

Врачи клиники «Шарите» в Берлине в понедельник заявили об интоксикации российского оппозиционера Алексея Навального. По данным немецких медиков, результаты его обследования указывают на интоксикацию веществом группы ингибиторов холинэстеразы. Правда, конкретное вещество берлинские врачи пока не назвали.

Заявление немецкой клиники прокомментировали российские врачи, занимавшиеся лечением Навального в Омске. Так, завотделением острых отравлений омской БСМП-1, главный токсиколог Омской области и Сибирского федерального округа Александр Сабаев сообщил, что при обследовании Навального в Омске у него в крови не были выявлены ингибиторы холинестеразы.

Стоит отметить, что ранее российские врачи назвали основным рабочим диагнозом Навального нарушение обмена веществ, которое вызвало резкое понижение сахара в крови. Заместитель главврача омской БСМП-1 Анатолий Калиниченко в свою очередь заявил, что в анализах Навального ядов не нашли. Немецкие медики сейчас проводят дополнительные анализы. В берлинской клинике Навального лечат препаратом атропин.

Бывший член комиссии по биологическому оружию ООН, военный эксперт Игорь Никулин в беседе с НСН оценил вероятность наличия в организме Навального яда.

«Хотелось бы, конечно, доподлинно узнать, что за смертельно опасное вещество. Пока это выглядит весьма голословно. А так много разных веществ есть, но это сработало бы не быстро. Скорее всего, это бы сработало в течение месяца или хотя бы недели-двух. Это очень токсическое вещество должно быть, чтобы его сегодня же скрутило. По-моему это все какая-то «утка», дутая сенсация», - высказал мнение Никулин.

Бывший член комиссии по биологическому оружию ООН отметил, что «более правдоподобно» выглядит версия с наличием в организме Навального оксибутирата натрия.

«Это лекарственный препарат, который, если смешать с алкоголем, то может быть такая реакция организма. Потому что его используют для лечения, в том числе, алкогольной зависимости», - заключил собеседник НСН.