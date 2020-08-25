Болезнь или интоксикация? Российские и немецкие врачи поспорили о диагнозе Навального
Немецкие врачи поставили диагноз оппозиционеру Алексею Навальному, в России с ним не согласны.
Врачи клиники «Шарите» в Берлине в понедельник заявили об интоксикации российского оппозиционера Алексея Навального. По данным немецких медиков, результаты его обследования указывают на интоксикацию веществом группы ингибиторов холинэстеразы. Правда, конкретное вещество берлинские врачи пока не назвали.
Заявление немецкой клиники прокомментировали российские врачи, занимавшиеся лечением Навального в Омске. Так, завотделением острых отравлений омской БСМП-1, главный токсиколог Омской области и Сибирского федерального округа Александр Сабаев сообщил, что при обследовании Навального в Омске у него в крови не были выявлены ингибиторы холинестеразы.
Стоит отметить, что ранее российские врачи назвали основным рабочим диагнозом Навального нарушение обмена веществ, которое вызвало резкое понижение сахара в крови. Заместитель главврача омской БСМП-1 Анатолий Калиниченко в свою очередь заявил, что в анализах Навального ядов не нашли. Немецкие медики сейчас проводят дополнительные анализы. В берлинской клинике Навального лечат препаратом атропин.
Бывший член комиссии по биологическому оружию ООН, военный эксперт Игорь Никулин в беседе с НСН оценил вероятность наличия в организме Навального яда.
«Хотелось бы, конечно, доподлинно узнать, что за смертельно опасное вещество. Пока это выглядит весьма голословно. А так много разных веществ есть, но это сработало бы не быстро. Скорее всего, это бы сработало в течение месяца или хотя бы недели-двух. Это очень токсическое вещество должно быть, чтобы его сегодня же скрутило. По-моему это все какая-то «утка», дутая сенсация», - высказал мнение Никулин.
Бывший член комиссии по биологическому оружию ООН отметил, что «более правдоподобно» выглядит версия с наличием в организме Навального оксибутирата натрия.
«Это лекарственный препарат, который, если смешать с алкоголем, то может быть такая реакция организма. Потому что его используют для лечения, в том числе, алкогольной зависимости», - заключил собеседник НСН.
Художник, врач по образованию Андрей Бильжо в беседе с НСН в свою очередь усомнился точности диагноза Навальному, который ему поставили в России.
«Врач, который поставил диагноз "нарушение обмена веществ", к слову, такого диагноза не существует», – рассказал он.
История с возможным отравлением Навального приобрела явный политический характер. Так, ЕС и канцлер ФРГ Ангела Меркель призвали расследовать ситуацию вокруг российского оппозиционера. В Кремле же пожелали Навальному скорейшего выздоровления.
Когда в дело вмешивается политика, то медицина бессильна. Возможно, настоящий диагноз Навального мы не узнаем никогда.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
961 тыс.+4 744 / сут.
Умерли
16 448+65 / сут.
Выздоровели
773 тыс.+2 456 / сут.
- «Роскосмос» пожаловался на сокращение финансирования
- Россияне стали чаще разводиться после самоизоляции
- Названы богатейшие семьи России
- Кипр разрешит въезд некоторым россиянам
- Совбез РФ: США стоят за 75% всех кибератак в мире
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru