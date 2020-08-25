В Совфеде назвали отравление Навального срежиссированной акцией

Евросоюз призвал власти РФ провести независимое и прозрачное расследование в связи с предполагаемым отравлением оппозиционера Алексея Навального, говорится в заявлении главы европейской дипломатии Жозепа Борреля. По его словам, фактов требует и «российский народ, и международное сообщество».

По словам Джабарова, западные страны слишком быстро и слишком скоординированно отреагировали на эту ситуацию, за которой он видит провокацию против России.