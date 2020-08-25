В Совфеде назвали отравление Навального срежиссированной акцией
Первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров назвал в эфире НСН историю с отравлением оппозиционера Алексея Навального срежиссированной акцией.
Евросоюз призвал власти РФ провести независимое и прозрачное расследование в связи с предполагаемым отравлением оппозиционера Алексея Навального, говорится в заявлении главы европейской дипломатии Жозепа Борреля. По его словам, фактов требует и «российский народ, и международное сообщество».
По словам Джабарова, западные страны слишком быстро и слишком скоординированно отреагировали на эту ситуацию, за которой он видит провокацию против России.
«Похоже, это какая-то срежиссированная акция, настолько Запад так быстро среагировал на вывоз Навального за рубеж и такие скороспелые выводы, которые сделаны в клинике Charite они весьма сомнительны», - сказал сенатор.
Он предложил допустить, что Навального кто-то отравил. «Скажите, какой смысл был российским властям выпускать его заграницу, если он под следствием и под подпиской о невыезде? Ему никто не препятствовал выехать», - рассуждает Джабаров.
Он также задается вопросом, почему в изучении причин отравления Навального не привлекли российских специалистов. «Россия готова провести прозрачное расследование. Charite уже ославила себя, когда заявила об отравлении Ющенко, которого не было», - напомнил он.
Он сравнил дело Навального с делом Скрипалей и напомнил, что там ничем дело не закончилось. «Зато были санкции и много шума, а потом оказалось, что ничего нет», - сказал парламентарий.
Ранее во вторник в эфире НСН депутат Госдумы, доктор медицинских наук Геннадий Онищенко раскритиковал заявление немецких врачей об интоксикации Навального.
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