В Совфеде назвали отравление Навального срежиссированной акцией

Первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров назвал в эфире НСН историю с отравлением оппозиционера Алексея Навального срежиссированной акцией.

Евросоюз призвал власти РФ провести независимое и прозрачное расследование в связи с предполагаемым отравлением оппозиционера Алексея Навального, говорится в заявлении главы европейской дипломатии Жозепа Борреля. По его словам, фактов требует и «российский народ, и международное сообщество».

По словам Джабарова, западные страны слишком быстро и слишком скоординированно отреагировали на эту ситуацию, за которой он видит провокацию против России.

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«Похоже, это какая-то срежиссированная акция, настолько Запад так быстро среагировал на вывоз Навального за рубеж и такие скороспелые выводы, которые сделаны в клинике Charite они весьма сомнительны», - сказал сенатор.

Он предложил допустить, что Навального кто-то отравил. «Скажите, какой смысл был российским властям выпускать его заграницу, если он под следствием и под подпиской о невыезде? Ему никто не препятствовал выехать», - рассуждает Джабаров.

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Он также задается вопросом, почему в изучении причин отравления Навального не привлекли российских специалистов. «Россия готова провести прозрачное расследование. Charite уже ославила себя, когда заявила об отравлении Ющенко, которого не было», - напомнил он.

Он сравнил дело Навального с делом Скрипалей и напомнил, что там ничем дело не закончилось. «Зато были санкции и много шума, а потом оказалось, что ничего нет», - сказал парламентарий.

Ранее во вторник в эфире НСН депутат Госдумы, доктор медицинских наук Геннадий Онищенко раскритиковал заявление немецких врачей об интоксикации Навального.

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ФОТО: НСН
ТЕГИ:ОтравлениеАлексей НавальныйРоссия
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