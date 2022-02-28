Доллар по 105, сбои поставок, прекращение полетов: По России ударили беспрецедентными санкциями

Так, курс доллара достиг 105 рублей, курс евро подскочил до 117 рублей. Рост котировок произошел после того, как Совет Евросоюза запретил любые операции с валютными резервами Центробанка на фоне военной операции на Украине.

Из-за резкого скачка курса доллара в последние дни застройщики жилья стали массово получать отказы производителей некоторых стройматериалов на отгрузку товаров, сообщает «Коммерсант». Так, поставщики хотят повысить цены на продукцию на 30% уже с марта. В первую очередь это коснется импортных материалов, которые составляют до 40% сырья в строительстве жилья.