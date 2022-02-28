Доллар по 105, сбои поставок, прекращение полетов: По России ударили беспрецедентными санкциями
Россиянам перекрыли небо и, частично, импорт. Что не запрещено, может подорожать, говорят эксперты.
После объявления о санкциях Евросоюза против Центробанка на внебиржевом рынке Forex 28 февраля курсы рубля к доллару и евро подскочили на 25% и 24%. Валютные торги на Мосбирже, на которые ориентируются инвесторы, были отложены до 10:00 мск.
Так, курс доллара достиг 105 рублей, курс евро подскочил до 117 рублей. Рост котировок произошел после того, как Совет Евросоюза запретил любые операции с валютными резервами Центробанка на фоне военной операции на Украине.
Из-за резкого скачка курса доллара в последние дни застройщики жилья стали массово получать отказы производителей некоторых стройматериалов на отгрузку товаров, сообщает «Коммерсант». Так, поставщики хотят повысить цены на продукцию на 30% уже с марта. В первую очередь это коснется импортных материалов, которые составляют до 40% сырья в строительстве жилья.
Президент межотраслевой ассоциации саморегулируемых организаций в области строительства и проектирования «Синергия» Александра Белоус отметил, что многие поставщики строительной продукции до 1 марта просто приостановили выставку счетов, так как намерены увеличить цены.
Как отмечал финансовый аналитик фондового рынка Владимир Левченко в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН», из-за проведения специальной военной операции России курс доллара в ближайшее время будет составлять минимум 100 рублей. По его словам, такие значения могут закрепиться надолго.
«Скорее всего все это просто так не закончится. Это будет достаточно длительная история. Россия действительно может вырасти до трехзначных показателей по курсу рубля к доллару и там закрепиться. К прежним значениям по курсу рубля, скорее всего, мы не вернемся ни при каких условиях», - сказал Левченко.
Между тем, как сообщает РБК, Audi, Volkswagen, Skoda, Porsche и ряд других автоконцернов начали отказываться от поставок автомобилей дилерам. Так, в этом году российский авторынок может недосчитаться более 40 тысяч машин. В частности, Audi предварительно разослал официальные письма в адрес партнеров с формулировкой «в связи со сложной ситуацией по всем индикаторам».
В свою очередь менеджер международной логистической компании Uni International (США) Михаил Бобрышев рассказал, что грузоперевозки в Россию и из России «посыпались на глазах». По его словам, перевозчики на ходу меняют направление транспорта, переориентируют на другие страны грузы, которые шли в Россию.
«Международные грузоперевозчики один за другим отменяют действующие заказы в Россию и не подтверждают новые. И это только начало. Наши партнеры говорят, что посыпались перевозки не только из США, но и из Канады, из Южной Америки. В Украину перевозки тоже отменяют, но это временно, из соображений безопасности. А в Россию — из-за ее действий в Украине, и это, вероятно, надолго», - приводит слова Бобрышева «Новая газета».
Ситуация в сфере туризма также создается напряженная. Российские туроператоры приостановили продажу туров по ряду направлений. Так, в системах бронирования вечером 27 февраля стали недоступны туры в Доминикану, Мексику, Венесуэлу и на Кубу. Поиск туров на март в системах бронирования при попытке приобрести тур онлайн выдает отсутствие рейсов на выбранные даты. В АТОР подчеркнули, что с учетом закрытия воздушного пространства стран Скандинавии и Канады любой рейс на Кубу становится сложным (доступным не для всех самолетов), а главное – невероятно дорогим.
Президент России Владимир Путин 24 февраля заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации в Донбассе. Украинский лидер Владимир Зеленский следом объявил о введении в стране военного положения и разрыве дипломатических отношений с российской стороной. Страны одна за одной начали вводить антироссийские санкции. Проблема возникла и в сфере туризма. Вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Дмитрий Горин заявлял, что российских туристов, которые находятся в европейских странах, закрывших воздушное пространство для самолетов России, планируется вернуть домой транзитным путем через третьи страны, в числе которых Турция, Египет и Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ).
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