Курс доллара на рынке Forex превысил 105 рублей
Доллар и евро укрепляются в ходе валютных торгов на рынке Forex.
По данным сервиса investing.com, утром в понедельник доллар на межбанковском рынке Forex вырос на 25,48%, до 105,2710 рубля.
При этом курс евро взлетал до исторических максимумов — 127,15 рубля (+32,73%).
Котировки выросли после санкций Евросоюза против Центробанка на фоне российской военной операции на Украине: любые операции с валютными резервами ЦБ запрещены. Регулятор ранее уже объявил о начале валютных интервенций для стабилизации курса рубля, напоминает телеканал «360».
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