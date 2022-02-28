Курс доллара на рынке Forex превысил 105 рублей

Доллар и евро укрепляются в ходе валютных торгов на рынке Forex.

Мосбиржа откроет торги на валютном и денежном рынках в 10:00 мск

По данным сервиса investing.com, утром в понедельник доллар на межбанковском рынке Forex вырос на 25,48%, до 105,2710 рубля.

При этом курс евро взлетал до исторических максимумов — 127,15 рубля (+32,73%).

Котировки выросли после санкций Евросоюза против Центробанка на фоне российской военной операции на Украине: любые операции с валютными резервами ЦБ запрещены. Регулятор ранее уже объявил о начале валютных интервенций для стабилизации курса рубля, напоминает телеканал «360».

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ФОТО: pixabay.com
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