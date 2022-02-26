Минфин США ввел санкции против Путина, Лаврова, Шойгу и Герасимова
США ввели санкции против президента России Владимира Путина, министра иностранных дел Сергея Лаврова и других членов Совета безопасности РФ из-за российской военной операции на Украине. Об этом говорится в заявлении Министерства финансов США.
В ведомстве указали, что Путин как Верховный главнокомандующий Вооруженными силами России несет ответственность «за войну России против Украины, дестабилизацию соседей России, страдания украинского народа, а также злонамеренную деятельность России, которая длилась многие годы». Лавров попал под санкции, так как «продвигал ложную интерпретацию, согласно которой Украина является агрессором».
Ограничения США касаются также министра обороны РФ Сергея Шойгу и начальника Генерального Штаба ВС РФ Валерия Герасимова. Санкции против официальных лиц подразумевают запрет на въезд в США, заморозку активов, запрет для американских граждан или компаний на ведение бизнеса с попавшими под санкции.
Американский Минфин пообещал «продолжать брать на прицел российские элиты», если операция на Украине не будет остановлена.
Ранее Евросоюз из-за ситуации на Украине ввел санкции против Путина, Лаврова, членов Совбеза РФ, «лиц, которые способствовали российской военной агрессии со стороны Белоруссии», депутатов Госдумы.
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