Переход девелоперских компаний под контроль банков фактически будет означать монополизацию банками строительного рынка: сначала покупатели жилья смогут получить выгодные предложения, однако впоследствии банки смогут устанавливать любые цены для потребителей. Об этом НСН заявил ипотечный брокер, эксперт по недвижимости Дмитрий Ракута.

Большинство девелоперских компаний в России в ближайшие два года могут перейти под контроль банков, если сохранятся высокие затраты на финансовые услуги. Об этом заявил в ходе правительственного часа в Госдуме вице-премьер Марат Хуснуллин, сообщает ТАСС. Хуснуллин также напомнил о словах министра строительства и ЖКХ Ирека Файзуллина о том, что доля строительных работ в себестоимости строительства в России теперь занимает меньше 50%, а в СССР показатель достигал 85-90%. Ракута объяснил, какие обязательства банки уже сегодня несут перед покупателями жилья.

«Если застройщик по какой-то причине не справился со своими обязательствами, возвращать деньги, должны банки, потому что работает закон об эскроу-счетах. Либо банки должны найти подрядчиков в рамках тех денег, которые лежат на специальном счете, и достроить тот или иной проблемный ЖК. Механизм юридической защиты денежных средств существует. Сейчас мы видим, что застройщики, особенно те, кто работает с проектным финансированием, а таких на рынке примерно 80%, сильно зависят от банков. Дело в том, что они подписывают кредитную документацию, под которую то или иное банковское учреждение выдает деньги на строительство. Естественно, если у застройщика возникают трудности, банк может завладеть контрольным пакетом акций и дальше договариваться с юрлицом, у которого есть проблемы по дальнейшему взаимодействию, сотрудничеству либо решению того или иного момента. Для рынка это означает, что идет определенная монополия, банки под себя забирают достаточно большой кластер экономики. Не факт, что это будет честная конкурентная среда, потому что банков, которые владеют огромным капиталом, не так много», — сказал Ракута.