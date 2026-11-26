Обчистят покупателей: Чем опасен переход девелоперов под контроль банков
Глобальная монополизация банками строительного рынка может оставить потребителей с низкокачественным жильем за неподъемные деньги, сказал НСН Дмитрий Ракута.
Переход девелоперских компаний под контроль банков фактически будет означать монополизацию банками строительного рынка: сначала покупатели жилья смогут получить выгодные предложения, однако впоследствии банки смогут устанавливать любые цены для потребителей. Об этом НСН заявил ипотечный брокер, эксперт по недвижимости Дмитрий Ракута.
Большинство девелоперских компаний в России в ближайшие два года могут перейти под контроль банков, если сохранятся высокие затраты на финансовые услуги. Об этом заявил в ходе правительственного часа в Госдуме вице-премьер Марат Хуснуллин, сообщает ТАСС. Хуснуллин также напомнил о словах министра строительства и ЖКХ Ирека Файзуллина о том, что доля строительных работ в себестоимости строительства в России теперь занимает меньше 50%, а в СССР показатель достигал 85-90%. Ракута объяснил, какие обязательства банки уже сегодня несут перед покупателями жилья.
«Если застройщик по какой-то причине не справился со своими обязательствами, возвращать деньги, должны банки, потому что работает закон об эскроу-счетах. Либо банки должны найти подрядчиков в рамках тех денег, которые лежат на специальном счете, и достроить тот или иной проблемный ЖК. Механизм юридической защиты денежных средств существует. Сейчас мы видим, что застройщики, особенно те, кто работает с проектным финансированием, а таких на рынке примерно 80%, сильно зависят от банков. Дело в том, что они подписывают кредитную документацию, под которую то или иное банковское учреждение выдает деньги на строительство. Естественно, если у застройщика возникают трудности, банк может завладеть контрольным пакетом акций и дальше договариваться с юрлицом, у которого есть проблемы по дальнейшему взаимодействию, сотрудничеству либо решению того или иного момента. Для рынка это означает, что идет определенная монополия, банки под себя забирают достаточно большой кластер экономики. Не факт, что это будет честная конкурентная среда, потому что банков, которые владеют огромным капиталом, не так много», — сказал Ракута.
Собеседник НСН добавил, что сначала банки могут предлагать покупателям жилья интересные условия, однако в дальнейшем ситуация для потребителей может ухудшиться.
«В перспективе мы можем увидеть у некоторых банков интересные предложения, равно как и у застройщиков, которые могут стать дочерними компаниями тех или иных банков. Понятно, что чем больше конкурентная среда, тем лучше: больше выбор, разный подход к ценообразованию, строительству и так далее. Когда наступают определенные сложности на рынке недвижимости, это будет одним из факторов, чтобы у застройщиков не было проблем с действующими проектами. Это неплохо, особенно для проблемных ЖК: банк должен будет исполнить обязательства, которые ранее взял на себя застройщик. Но допускаю, что впоследствии положение для потребителей ухудшится, потому что банк сможет устанавливать любые цены. Не хочется к этому прийти, потому что для банков это не профильная сфера. Они контролируют финансовые потоки, но не являются экспертами в строительстве. В глобальной монополии я не вижу существенных плюсов для потребителей: чем свободнее рынок, чем больше конкуренция, тем более высокого качества продукт может получить потребитель», — подчеркнул эксперт.
В заключение Ракута оценил вероятность перехода застройщиков под контроль банков в ближайшие годы.
«Все зависит от ситуации в экономике, в том числе на рынке недвижимости. Большое значение будет иметь политика Центробанка. Сейчас у застройщиков достаточно сложный период после отмены ряда льготных программ, есть очевидный спад на рынке недвижимости. Надеемся, что большинство девелоперов смогут пережить его за счет продаж, которые были в предыдущие годы, и оптимизации всех процессов. Если же стагнация затянется, то в конце 2027 года мы можем увидеть подобные кейсы в публичном поле. Хочется пожелать рынку недвижимости устоять, дабы не уйти в монополизацию», — заключил он.
Ранее Ракута заявил, что страхование и регистрация недвижимости могут существенно увеличить итоговую стоимость сделки по покупке квартиры. Об этом сообщила «Радиоточка НСН».
Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max
Горячие новости
- Россиянам рассказали, как не нарваться на мошенников при подработках
- Даже помощник Деда Мороза: Названы самые необычные подработки в декабре
- Россиянам рассказали об опасности связанной с кофе привычки
- Обчистят покупателей: Чем опасен переход девелоперов под контроль банков
- В Сербии назначили дату досрочных президентских выборов
- «Это не шведский стол!»: Что будет с Арменией после вывода российских пограничников
- Для мечтателей и «аутсайдеров»: Чем вдохновит фильм «Рокки — это я»
- Юрист заявила о праве родителей требовать изоляции заболевшего ребенка в детсаду
- Лукашенко внес в парламент законопроект об амнистии для женщин
- Путин установил Всероссийский день детской книги