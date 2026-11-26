В Сербии назначили дату досрочных президентских выборов
Досрочные президентские выборы в Сербии назначены на 27 декабря. Как пишет RT, об этом заявил исполняющий обязанности главы республики, председатель парламента Александр Чупич.
По его словам, гражданам Сербии «предстоит сделать непростой выбор между отличными кандидатами и их программами».
«Я призываю всех проявить ответственность и прийти на избирательные участки, чтобы воля народа привела к рождению президента, обладающего сильной легитимностью», - подчеркнул Чупич.
Проведение досрочных президентских выборов в Сербии связано с отставкой экс-лидера Александра Вучича, ушедшего в отставку в сентябре текущего года, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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