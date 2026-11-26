«При выборе зимней подработки важно заранее уточнять продолжительность смен, график, обязанности и порядок оплаты. Тем, кто планирует выйти на сезонную подработку, важно соблюдать три правила. Во-первых, оформлять отношения с заказчиком официально: заключать договор или работать в статусе самозанятого. Для самозанятых налог составляет 4% при работе с физическими лицами и 6% — с компаниями, годовой лимит дохода — 2,4 млн рублей. Во-вторых, не соглашаться на сомнительные финансовые операции. Если заказчик предлагает принимать деньги на личную карту и переводить их третьим лицам, это серьезный повод отказаться от предложения: подобные схемы могут быть связаны с мошенничеством и дропперством. За неправомерные операции с платежными средствами предусмотрена уголовная ответственность», - рассказала она.

Особое внимание стоит уделить несовершеннолетним гражданам.

«В-третьих, несовершеннолетним соискателям необходимо учитывать возрастные ограничения. Для трудоустройства с 14 лет требуется письменное согласие одного из родителей или попечителя (за исключением предусмотренных законом случаев). Кроме того, привлекать несовершеннолетних к работе в ночное время – с 22:00 до 6:00 – запрещено. Соблюдение этих правил поможет избежать юридических проблем и сделать сезонную подработку безопасной», – заключила она.

Ранее россиянам рассказали, сколько просить за подработку в 2027 году.

