Даже помощник Деда Мороза: Названы самые необычные подработки в декабре
Ирина Чекунова заявила НСН, что устанавливать елки, развешивать гирлянды, размещать декоративные элементы и создавать фотозоны можно за деньги.
В преддверии Нового года растет спрос на временных исполнителей для праздничных мероприятий и производства подарков, даже люди без опыта могут стать помощником Деда Мороза, рассказала НСН исполнительный директор платформы для подработки Наймикс Ирина Чекунова.
Зимой накануне Нового года традиционно растет спрос на специалистов для разовых задач: бизнесу нужны дополнительные руки для подготовки к новогодним праздникам, увеличения объемов заказов и организации мероприятий. При этом сезонные предложения не ограничиваются услугами курьеров, продавцов и упаковщиков, а в числе вариантов для подработки – сборщики сладких подарков, помощники Деда Мороза, декораторы праздничных пространств и даже тестировщики новогодних услуг.
«Зимний сезон – время, когда компании ищут специалистов под конкретные задачи, которые возникают на несколько недель или даже дней. Особенно это заметно в преддверии Нового года: производителям и магазинам нужно подготовить тысячи подарочных наборов, торговым центрам – организовать праздничные мероприятия, а ресторанам и площадкам обеспечить обслуживание корпоративов. Для соискателей это возможность попробовать себя в необычной сфере, получить новый опыт и заработать без долгосрочных обязательств», – отметила она.
Она также раскрыла, как можно подработать в это время, даже если нет опыта в «праздничных» профессиях.
«Среди необычных вариантов сезонной занятости можно выделить несколько направлений. Например, сборщик сладких наборов – перед Новым годом производители, кондитерские и компании, занимающиеся корпоративными подарками, увеличивают объемы производства. Им требуются люди, которые будут комплектовать коробки конфетами, шоколадом, игрушками и другими праздничными сувенирами, проверять состав наборов и упаковывать готовую продукцию. Такая работа обычно не требует специального опыта, но предполагает внимательность и готовность выполнять повторяющиеся операции. Помощник Деда Мороза – еще один вариант для подработки. В декабре увеличивается количество детских праздников, корпоративов и городских мероприятий. Помимо самих аниматоров, организаторам нужны помощники, которые будут встречать гостей, сопровождать артистов, готовить реквизит, помогать с конкурсами и следить за порядком во время представлений. Для такой подработки пригодятся коммуникабельность, ответственность и умение находить общий язык с детьми. Магазины, рестораны, торговые центры и офисы оформляют помещения к праздникам. Исполнители помогают устанавливать елки, развешивать гирлянды, размещать декоративные элементы и создавать фотозоны», - добавила она.
Ранее россиянам рассказали, сколько просить за подработку в 2027 году.
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