«Зимний сезон – время, когда компании ищут специалистов под конкретные задачи, которые возникают на несколько недель или даже дней. Особенно это заметно в преддверии Нового года: производителям и магазинам нужно подготовить тысячи подарочных наборов, торговым центрам – организовать праздничные мероприятия, а ресторанам и площадкам обеспечить обслуживание корпоративов. Для соискателей это возможность попробовать себя в необычной сфере, получить новый опыт и заработать без долгосрочных обязательств», – отметила она.

Она также раскрыла, как можно подработать в это время, даже если нет опыта в «праздничных» профессиях.

«Среди необычных вариантов сезонной занятости можно выделить несколько направлений. Например, сборщик сладких наборов – перед Новым годом производители, кондитерские и компании, занимающиеся корпоративными подарками, увеличивают объемы производства. Им требуются люди, которые будут комплектовать коробки конфетами, шоколадом, игрушками и другими праздничными сувенирами, проверять состав наборов и упаковывать готовую продукцию. Такая работа обычно не требует специального опыта, но предполагает внимательность и готовность выполнять повторяющиеся операции. Помощник Деда Мороза – еще один вариант для подработки. В декабре увеличивается количество детских праздников, корпоративов и городских мероприятий. Помимо самих аниматоров, организаторам нужны помощники, которые будут встречать гостей, сопровождать артистов, готовить реквизит, помогать с конкурсами и следить за порядком во время представлений. Для такой подработки пригодятся коммуникабельность, ответственность и умение находить общий язык с детьми. Магазины, рестораны, торговые центры и офисы оформляют помещения к праздникам. Исполнители помогают устанавливать елки, развешивать гирлянды, размещать декоративные элементы и создавать фотозоны», - добавила она.

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