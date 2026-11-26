«Это не шведский стол!»: Что будет с Арменией после вывода российских пограничников
С уходом наших пограничников Армения не окажется между Францией и Германией – она останется между Турцией и Азербайджаном, заявил НСН Затулин.
Председатель комитета Госдумы по делам СНГ Константин Затулин в беседе с НСН объяснил, почему с выводом российских пограничников и отдалением от России у Армении в будущем наступят тяжелые времена.
Незадолго до своего визита в Россию, который запланирован на 3 декабря, премьер Армении Никол Пашинян анонсировал полный вывод российских пограничников с территории республики. Он поблагодарил погранслужбу РФ за те годы, что она охраняла границы Армении, и заявил, что «пришло время, чтобы в предстоящие годы ответственность за наши границы мы полностью взяли на себя». Затулин напомнил о Нагорном Карабахе и спрогнозировал для Армении тяжелые времена, если она продолжит идти курсом Пашиняна.
«Премьер Армении последовательно рвёт связи с Россией. И при этом по-прежнему желает сыграть в игру “вершки и корешки”. С одной стороны, он отказывается от членства в ОДКБ, отказывается от российских пограничников, в перспективе, я уверен, последует отказ и от российской базы в Гюмри. С другой, он хотел бы извлекать выгоду из экономических связей в рамках ЕАЭС, – до того момента, пока для него не созреют условия, и Армения не получат приглашение о вступлении в Евросоюз. Но любая интеграция между государствами – это не шведский стол. Господин Пашинян, как поклонник ЕС, как я понимаю, предпочитает шведский стол традиционной армянской кухне. Я думаю, что этот номер не пройдет. Впереди у него рабочий визит в Россию, и, полагаю, он торопится сделать эти заявления, чтобы самим фактом своего приезда продемонстрировать: что бы он там не сделал, все равно РФ должна с ним переговариваться и вообще, ничего существенного в отношениях между двумя странами не происходит. Я думаю, в конечном счете он будет разочарован», – сказал Затулин.
Политик напомнил, чем самостоятельная охрана границ завершилась несколько лет назад.
«Что касается того, способна ли Армения сама оборонять свои границы, то она это уже продемонстрировала в ходе войны в Нагорном Карабахе, когда действующий премьер фактически самоустранился от защиты своих соотечественников. Правда, это были не их границы, они тоже не признавали Нагорный Карабах. Но затем последовало вторжение и продвижение азербайджанских войск в Армению в 2022 году. В этом Пашинян обвинил Россию, опять же, будучи не в состоянии сам с этим бороться. И сегодня внушает большое сомнение, что ему удастся добиться от своих граждан защиты собственных границ – при той проповеди трусости, которой он занимается с утра до вечера, пугая население Армении тем, что если не он, то немедленно возобновится война с Турцией и Азербайджаном. На самом деле Армения в своем независимом статусе находилась и находится под угрозой. После того, как Азербайджан вместе с Турцией отобрали у армянского народа Нагорный Карабах, полагать, что на этом аппетиты этих стран удовлетворены, – очень наивно», – отметил собеседник НСН.
Эксперт уточнил, что Азербайджан и Турция добились прокладки Зангезурский коридора, или «Дороги Трампа», добились того, что в новом проекте Конституции Армении нет национальных символов, которые ранее там были: «например, горы Арарат на гербе страны». Соответственно, считает Затулин, нет никаких гарантий, что «под каким-то соусом» не произойдет очередной эскалации.
«Исторические взгляды президента Азербайджана широко известны. Он вообще считает, что Ереван должен называться Иреван, а территория, которой располагает сегодня Армения, исторически принадлежит Азербайджану. И с такого рода представлениями о прошлом, очень может быть, что в будущем это создаст большие проблемы. Такие проблемы не возникали в условиях, когда Россия на протяжении всей государственности Армении фактом своего союза с ней подтверждала свои обязательства перед республикой. Пашинян хочет от этого уйти в обмен на иллюзорные надежды в духе “Запад нам поможет”. Думаю, даже после того, как российские пограничники уйдут с границ Армении, она не окажется между Францией и Германией. Она будет оставаться на Кавказе – между Турцией и Азербайджаном. Поэтому действия Пашиняна я рассматриваю, как предательство интересов собственного народа в угоду своей идеологической концепции, и своему устойчивому желанию порвать связи с прошлым, с Россией, с постсоветским или евразийским пространством», – сказал Затулин.
Эксперт добавил, что конъюнктурное желание остаться на время в ЕАЭС «носит исключительно временный характер и взаимосвязано с трудностями дальнейшего оболванивания армянского народа перспективой членства в ЕС».
Ранее Никол Пашинян заявил, что Армения может официально подать заявку на вступление в Евросоюз в 2027 или 2028 году. А экс-депутат Национального собрания Армении Арман Абовян рассказал «Радиоточке НСН», что попытки Пашиняна переориентировать республику на Запад при сохранении зависимости от российского рынка приведут к катастрофическому обнищанию страны.
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