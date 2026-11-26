Председатель комитета Госдумы по делам СНГ Константин Затулин в беседе с НСН объяснил, почему с выводом российских пограничников и отдалением от России у Армении в будущем наступят тяжелые времена.

Незадолго до своего визита в Россию, который запланирован на 3 декабря, премьер Армении Никол Пашинян анонсировал полный вывод российских пограничников с территории республики. Он поблагодарил погранслужбу РФ за те годы, что она охраняла границы Армении, и заявил, что «пришло время, чтобы в предстоящие годы ответственность за наши границы мы полностью взяли на себя». Затулин напомнил о Нагорном Карабахе и спрогнозировал для Армении тяжелые времена, если она продолжит идти курсом Пашиняна.