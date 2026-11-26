По его оценке, новая картина Фаррелли очень похожа на его «Зеленую книгу» о путешествии по югу США знаменитого джазового пианиста Дона Ширли и обычного водителя.

«Фильм такой же по-хорошему сказочный, воодушевляющий, настраивающий на веру в себя. При этом картина совсем не дидактичная, окутана обаятельным юмором, трогательная и сентиментальная. Можно сказать, что это идеальное кино для людей, которые думают, как исполнить свою мечту. Они могут получить ответ, что это происходит, когда ты обретаешь команду тех, кто в тебя верит и любит. Фильм будет полезен тем, кто чувствует, как в свое время Сильвестр Сталлоне, что у него нет шанса и он аутсайдер. На самом деле это не так, нужно просто верить в себя. Это также идеальный фильм и для киноманов, и для спортсменов, и для мечтателей», - уверен кинокритик.

Режиссер также сумел решить главную проблему рассказанной истории, которая заключается в том, что мы заранее знаем, что Сильвестр Сталлоне действительно сыграет Рокки.

«Дилемма решается очень изящно. Этот момент в фильме превращается из истории о том, как Сталлоне торгуется за право сыграть Рокки, в рассказ о том, как снимается сама картина. Такая производственная драма, но с элементами комедии. Все события развиваются очень динамично, остросюжетно, тебя постоянно удивляет, что может произойти на съемках кино. Не обязательно знать что-то про Сильвестра Сталлоне, чтобы оценить эту историю. На месте главного героя можно представить любого человека, который о чем-то мечтает и не сразу достигает своей цели», - поделился эксперт.