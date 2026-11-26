Для мечтателей и «аутсайдеров»: Чем вдохновит фильм «Рокки — это я»
Байопик о молодом Сталлоне настраивает на веру в себя и людей, заявил НСН кинокритик Егор Москвитин.
Фильм «Рокки — это я» — очень хорошее кино для широкого круга зрителей с вдохновляющей историей. Такую оценку байопику в комментарии НСН дал кинокритик Егор Москвитин.
Официальная премьера фильма «Рокки — это я» состоялась в России 19 ноября. Это рассказ о начале творческого пути Сильвестра Сталлоне, о создании им сценария культовой драмы о боксере 1976 года и борьбе за то, чтобы сыграть главную роль. Сталлоне в фильме исполнил Энтони Ипполито — ранее он сыграл роль Аль Пачино в «Предложении», сериале о съёмках «Крёстного отца». Режиссёром «Рокки — это я» выступил Питер Фаррелли, автор драмы «Зелёная книга» и комедии «Тупой и ещё тупее».
«Энтони Ипполито — открытие этого фильма. Поражает то, как он перевоплощается в Сталлоне. Он пришел к его форме, уловил его мимику и пластику. Это тем более впечатляет, если учесть, что в сериале «Предложение» актер сыграл молодого Аль Пачино, то есть мужчину совершенно другой конституции и типажа. Энтони Ипполито — это, конечно, сам по себе пример преображения, которое вдохновляет не меньше, чем история «Рокки — это я», - отметил собеседник НСН.
По его оценке, новая картина Фаррелли очень похожа на его «Зеленую книгу» о путешествии по югу США знаменитого джазового пианиста Дона Ширли и обычного водителя.
«Фильм такой же по-хорошему сказочный, воодушевляющий, настраивающий на веру в себя. При этом картина совсем не дидактичная, окутана обаятельным юмором, трогательная и сентиментальная. Можно сказать, что это идеальное кино для людей, которые думают, как исполнить свою мечту. Они могут получить ответ, что это происходит, когда ты обретаешь команду тех, кто в тебя верит и любит. Фильм будет полезен тем, кто чувствует, как в свое время Сильвестр Сталлоне, что у него нет шанса и он аутсайдер. На самом деле это не так, нужно просто верить в себя. Это также идеальный фильм и для киноманов, и для спортсменов, и для мечтателей», - уверен кинокритик.
Режиссер также сумел решить главную проблему рассказанной истории, которая заключается в том, что мы заранее знаем, что Сильвестр Сталлоне действительно сыграет Рокки.
«Дилемма решается очень изящно. Этот момент в фильме превращается из истории о том, как Сталлоне торгуется за право сыграть Рокки, в рассказ о том, как снимается сама картина. Такая производственная драма, но с элементами комедии. Все события развиваются очень динамично, остросюжетно, тебя постоянно удивляет, что может произойти на съемках кино. Не обязательно знать что-то про Сильвестра Сталлоне, чтобы оценить эту историю. На месте главного героя можно представить любого человека, который о чем-то мечтает и не сразу достигает своей цели», - поделился эксперт.
Он также особо отметил роль первой жены Сталлоне Саши в «Рокки — это я».
«Больше всего я впечатлен тем, как много внимания ей уделяется, потому что Сталлоне ни в одной из двух своих автобиографических книг не рассказывает подробно о ней. Если бы не этот фильм, мы бы не знали, насколько сильно она повлияла на сценарий, как важна была ее поддержка, насколько мудрым наставником для своего непутёвого молодого мужа она была. Мне кажется, это важно, потому что Рокки всегда позиционировался как история мужская, про бокс, про достижения, про борьбу. Мы редко уделяли внимание женским характерам в этой драме. В «Рокки — это я» такой дисбаланс исправлен», - заключил Егор Москвитин.
Ранее блогер и кинокритик Евгений Баженов (BadComedian) объяснил в комментарии Telegram-каналу «Радиоточка НСН», почему ждет провала продолжения «Голодных игр». Новый фильм франшизы «Голодные игры. Рассвет жатвы» легально выходит в России сегодня, 26 ноября.
Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max
Горячие новости
- Расплачиваться детям? Почему МФО начали выдавать займы на тысячу лет
- В МИД назвали законными целями сотрудников компаний, участвующих в атаках на РФ
- Все средства хороши: Как России бороться с ИИ-угрозами
- Путин распорядился отпраздновать 80-летие отечественного хоккея
- Россиянам рассказали, как не нарваться на мошенников при подработках
- Даже помощник Деда Мороза: Названы самые необычные подработки в декабре
- Россиянам рассказали об опасности связанной с кофе привычки
- Обчистят покупателей: Чем опасен переход девелоперов под контроль банков
- В Сербии назначили дату досрочных президентских выборов
- «Это не шведский стол!»: Что будет с Арменией после вывода российских пограничников