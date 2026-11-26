По её словам, требовать соблюдения санитарных правил имеют право и родители других детей. Они могут рассказать воспитателю и заведующему о замеченных симптомах и попросить проверить состояние ребенка. При этом только предположения о заразности для требования об изоляции будет недостаточно.

«Кашель или насморк встречаются и при аллергии, поэтому решение должно учитывать состояние ребенка и медицинские сведения», — подчеркнула юрист.

Чирикова добавила, что не следует вести в сад ребенка с температурой, сильным кашлем, рвотой или другими признаками инфекции. Если же они связаны с хроническим заболеванием, то необходимо предоставить в детсад медсправку и рекомендации врача.

Ранее кандидат педагогических наук Алена Бергер заявила «Радиоточке НСН», что ребенку необходима социальная среда, поэтому лишать его детского сада неправильно.

