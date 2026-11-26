Юрист заявила о праве родителей требовать изоляции заболевшего ребенка в детсаду
При обнаружении у ребёнка признаков инфекционного заболевания, сотрудники детсада обязаны отделить его от группы и обеспечить присмотр до приезда родителей. Об этом «Ленте.ру» заявила старший преподаватель кафедры гражданско-правовых дисциплин РЭУ имени Плеханова Ольга Чирикова.
По её словам, требовать соблюдения санитарных правил имеют право и родители других детей. Они могут рассказать воспитателю и заведующему о замеченных симптомах и попросить проверить состояние ребенка. При этом только предположения о заразности для требования об изоляции будет недостаточно.
«Кашель или насморк встречаются и при аллергии, поэтому решение должно учитывать состояние ребенка и медицинские сведения», — подчеркнула юрист.
Чирикова добавила, что не следует вести в сад ребенка с температурой, сильным кашлем, рвотой или другими признаками инфекции. Если же они связаны с хроническим заболеванием, то необходимо предоставить в детсад медсправку и рекомендации врача.
Ранее кандидат педагогических наук Алена Бергер заявила «Радиоточке НСН», что ребенку необходима социальная среда, поэтому лишать его детского сада неправильно.
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