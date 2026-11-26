«Использование открытого кода и других готовых наработок сотен тысяч лучших программистов позволяет нам не сильно отставать от мировых технологических новинок. Мы – умная, квалифицированная, но совсем крохотная часть мирового IT-рынка. Невозможно быстро и качественно самим написать все то, что ежеминутно создается в мире. Да, есть риск в использовании чужого программного кода, в том числе, написанного чужим ИИ. Но пока это неизбежный путь. Проверять нужно всё, и для этого все средства хороши - и помощь ИИ, и создание платформы, предложенной министром», - отметил собеседник НСН.

Он назвал базовые принципы работы такой платформы для поиска уязвимостей.

«Её можно построить по-разному. Если платформа «открытая», то доступ к ней получат почти все. А вот к результатам найденных уязвимостей, по-видимому, получат доступ заказчик, правоохранительные органы и компании, специализирующиеся на информационной безопасности», - пояснил эксперт.

По его словам, создание государственного ресурса будет совсем не лишним, несмотря на существование коммерческих платформ выплат за выявление уязвимостей (например, BI.ZONE Bug Bounty).