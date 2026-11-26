Все средства хороши: Как России бороться с ИИ-угрозами
Привлечение сторонних специалистов для тестирования своего ПО на уязвимости – это успешный мировой опыт, заявил НСН глава ассоциации АПКИТ Николай Комлев.
Создание национальной платформы по поиску уязвимостей в программном обеспечении актуально для России, поскольку любые усилия в этом плане работают на безопасность страны. Об этом в комментарии НСН заявил директор Ассоциации предприятий компьютерных и информационных технологий (АПКИТ), председатель Совета Торгово-промышленной палаты РФ по развитию цифровой экономики Николай Комлев.
Глава Минцифры Максут Шадаев заявил о необходимости создания в России открытой для сообщества по информационной безопасности платформы для поиска уязвимостей в отечественных системах в связи с угрозами от ИИ. По его словам, Россия находится в этом плане в особенной зоне риска. Страна переходит на собственное ПО, в котором много открытых компонентов. При этом большие модели на основе искусственного интеллекта учатся, анализируя исходный код, «который, в нашем случае, доступен очень просто», объяснил министр.
«Использование открытого кода и других готовых наработок сотен тысяч лучших программистов позволяет нам не сильно отставать от мировых технологических новинок. Мы – умная, квалифицированная, но совсем крохотная часть мирового IT-рынка. Невозможно быстро и качественно самим написать все то, что ежеминутно создается в мире. Да, есть риск в использовании чужого программного кода, в том числе, написанного чужим ИИ. Но пока это неизбежный путь. Проверять нужно всё, и для этого все средства хороши - и помощь ИИ, и создание платформы, предложенной министром», - отметил собеседник НСН.
Он назвал базовые принципы работы такой платформы для поиска уязвимостей.
«Её можно построить по-разному. Если платформа «открытая», то доступ к ней получат почти все. А вот к результатам найденных уязвимостей, по-видимому, получат доступ заказчик, правоохранительные органы и компании, специализирующиеся на информационной безопасности», - пояснил эксперт.
По его словам, создание государственного ресурса будет совсем не лишним, несмотря на существование коммерческих платформ выплат за выявление уязвимостей (например, BI.ZONE Bug Bounty).
«Последние годы был тренд на централизацию. Лишь недавние атаки на ЦОД заставили прислушаться к давнему предупреждению бизнеса и компаний в сфере инфобезопасности о том, что сверхцентрализация снижает устойчивость. Программы, в ходе которых привлекают сторонних специалистов по безопасности для тестирования своего ПО на уязвимости за вознаграждение или льготы – это успешный мировой опыт. Попытки (в т.ч. и от нашей ассоциации АПКИТ) прописать в законодательстве этот механизм пока не увенчались успехом. Возможно, это получится, если речь пойдет не о частной, а о государственной платформе», - заключил Николай Комлев.
Как заявил ранее Telegram-каналу «Радиоточка НСН» генеральный директор агентства TelecomDaily Денис Кусков, нет ни одной системы или организации, которая была бы на 100% защищена от взломов и кибератак.
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