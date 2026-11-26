Разработку и утверждение плана основных мероприятий по подготовке и проведению празднования было поручено Федерации хоккея России (ФХР).

Правительству необходимо представить предложения о награждении спортсменов, тренеров и других выдающихся людей, которые внесли значительный вклад в развитие отечественного хоккея.

Кроме того, кабмину поручено оказать содействие в освещении в СМИ соответствующих мероприятий по подготовке и проведению празднования.

Ранее Путин подписал указ, согласно которому в России 22 декабря будет отмечаться День хоккея, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

