Путин распорядился отпраздновать 80-летие отечественного хоккея
Президент РФ Владимир Путин распорядился отпраздновать в 2026 году 80-летие отечественного хоккея. Распоряжение главы государства опубликовано на официальном портале правовой информации.
Разработку и утверждение плана основных мероприятий по подготовке и проведению празднования было поручено Федерации хоккея России (ФХР).
Правительству необходимо представить предложения о награждении спортсменов, тренеров и других выдающихся людей, которые внесли значительный вклад в развитие отечественного хоккея.
Кроме того, кабмину поручено оказать содействие в освещении в СМИ соответствующих мероприятий по подготовке и проведению празднования.
Ранее Путин подписал указ, согласно которому в России 22 декабря будет отмечаться День хоккея, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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