Песков заявил, что Россия ответит на санкции Запада

По его словам, симметричность или асимметричность ответных мер будет зависеть от итогов анализа объявленных ограничений.

«Ещё все эти рестрикции предстоит проанализировать. Конечно, в ходе этого анализа главная цель будет - наши собственные интересы», - заключил представитель Кремля.

Ранее президент США Джо Байден заявил, что российско-американские отношения переживают «полный разрыв» на фоне нападения РФ на Украину, и не исключил санкции лично против президента России Владимира Путина.

