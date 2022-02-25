Песков заявил, что Россия ответит на санкции Запада
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия ответит на санкции США и Евросоюза исходя исключительно из собственных интересов, сообщает ТАСС.
По его словам, симметричность или асимметричность ответных мер будет зависеть от итогов анализа объявленных ограничений.
«Ещё все эти рестрикции предстоит проанализировать. Конечно, в ходе этого анализа главная цель будет - наши собственные интересы», - заключил представитель Кремля.
Ранее президент США Джо Байден заявил, что российско-американские отношения переживают «полный разрыв» на фоне нападения РФ на Украину, и не исключил санкции лично против президента России Владимира Путина.
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