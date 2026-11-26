По его словам, несколько чашек напитка в течение рабочего дня помогают временно взбодриться, однако не устраняют причины усталости. А употребление кофе во второй половине дня может привести к ухудшению качество ночного сна.

Эксперт указал, что из-за действия кофеина человеку становится сложнее заснуть, утром снова появляется усталость и возникает желание снова выпить кофе. В итоге формируется цикл и стимуляция заменяет восстановление.

Маматов отметил, что следует обращать внимание также и на причину употребления кофе.

«Если кофе нужен просто для удовольствия, это одна ситуация. Если без него невозможно проснуться, работать и сохранять концентрацию, стоит разобраться, почему организму не хватает энергии», — сказал врач.

Он добавил, что кроме недосыпа избыток кофеина может вызывать у некоторых людей учащенное сердцебиение и усиление тревожности.

Ранее Россия вошла в ТОП-10 стран по потреблению кофе. По данным Международной организации кофе (International Coffee Organization, ICO), его потребление за год составило в РФ 4,37 млн мешков, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

