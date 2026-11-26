Россиянам рассказали об опасности связанной с кофе привычки
Привычка снять усталость с помощью кофе опасна, так как загоняет в замкнутый круг хронического недосыпа. Об этом «Ленте.ру» рассказал врач восстановительной медицины, невролог и основатель Академии системного здоровья Алексей Маматов.
По его словам, несколько чашек напитка в течение рабочего дня помогают временно взбодриться, однако не устраняют причины усталости. А употребление кофе во второй половине дня может привести к ухудшению качество ночного сна.
Эксперт указал, что из-за действия кофеина человеку становится сложнее заснуть, утром снова появляется усталость и возникает желание снова выпить кофе. В итоге формируется цикл и стимуляция заменяет восстановление.
Маматов отметил, что следует обращать внимание также и на причину употребления кофе.
«Если кофе нужен просто для удовольствия, это одна ситуация. Если без него невозможно проснуться, работать и сохранять концентрацию, стоит разобраться, почему организму не хватает энергии», — сказал врач.
Он добавил, что кроме недосыпа избыток кофеина может вызывать у некоторых людей учащенное сердцебиение и усиление тревожности.
Ранее Россия вошла в ТОП-10 стран по потреблению кофе. По данным Международной организации кофе (International Coffee Organization, ICO), его потребление за год составило в РФ 4,37 млн мешков, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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