Дипломатия или «мясорубка»? Москва не спешит отвечать на провокацию Литвы в Калининграде

Власти Калининградской области передали правительству и Администрации президента варианты ответных мер на запрет транзита грузов через Литву. Об этом сообщил губернатор области Антон Алиханов в беседе с газетой «Ведомости».

При этом глава региона подчеркнул, что власти все еще ожидают исключения Евросоюзом транзита в область из перечня запретов. Алиханов отметил, что предложены «меры различного характера» на случай, если договориться не получится.

По его мнению, вопрос можно решить тремя способами. Первое — по линии МИД добиться изменений в санкционном пакете. Второй вариант предполагает вывод новых судов на морской маршрут при субсидировании морского тарифа. Ответ на запрет транзита — это лишь третий вариант решения.

«Давайте обсуждать их в том случае, если необходимость их принятия будет 100%. Но я повторюсь: нам есть чем экономически ответить, и весьма критично для Литвы», - сказал он.