Дипломатия или «мясорубка»? Москва не спешит отвечать на провокацию Литвы в Калининграде
Губернатор Калининградской области подготовил перечень возможных мер на запрет транзита грузов через Литву, но отметил, что ответ поступит только в крайнем случае.
Власти Калининградской области передали правительству и Администрации президента варианты ответных мер на запрет транзита грузов через Литву. Об этом сообщил губернатор области Антон Алиханов в беседе с газетой «Ведомости».
При этом глава региона подчеркнул, что власти все еще ожидают исключения Евросоюзом транзита в область из перечня запретов. Алиханов отметил, что предложены «меры различного характера» на случай, если договориться не получится.
По его мнению, вопрос можно решить тремя способами. Первое — по линии МИД добиться изменений в санкционном пакете. Второй вариант предполагает вывод новых судов на морской маршрут при субсидировании морского тарифа. Ответ на запрет транзита — это лишь третий вариант решения.
«Давайте обсуждать их в том случае, если необходимость их принятия будет 100%. Но я повторюсь: нам есть чем экономически ответить, и весьма критично для Литвы», - сказал он.
Накануне стало известно об отношении стран Евросоюза к введенному Литвой запрету. Так, немецкое издание Der Spiegel сообщило что правительство Германии возмущено запретом Литвы на перевозки в Калининград и настаивает на его отмене, «чтобы избежать эскалации».
Председатель фракции «Альтернатива для Германии» Ландтага (парламента) Баварии, адвокат Ульрих Зингер в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» назвал действия Литвы провокацией.
«Транзитные вопросы фундаментальны, и они уже становились поводом для войны. Сейчас и так очень опасная ситуация и мы не хотим, чтобы она распространялась за пределы Украины. Не надо добавлять лишних проблем. Они начали это, это настоящая провокация. Каждая страна, которая разумно смотрит на эту ситуацию, согласится, что транзит – это фундаментальный вопрос. Есть международные договоры, и их надо выполнять», - сказал Зингер.
Агентство Reuters также сообщало со ссылкой на два высокопоставленных источника в руководстве Евросоюза, что Брюссель ищет компромисс с литовским руководством, чтобы не обострять конфликт с Москвой.
Обеспокоены недружественной риторикой литовских властей и местные жители. Член правления литовской партии «Социалистический народный фронт» Эдикус Ягелавичус рассказал «Радиоточке НСН», что литовцы готовятся к ответным мерам со стороны России, так как не ждут смягчения официальной позиции страны.
«Есть большая часть людей, она увеличивается, которая начинает понимать, что Литва стреляет сама себе в ногу. Во-первых, с этими санкциями, во-вторых, с этим транзитом – вообще зазывает к себе, скажем так, войну. Многие люди думают, что может из-за этого война начаться, переживают, боятся – думают, как дальше делать, может, куда переезжать», - рассказал Ягелавичус», - объяснил он.
При этом политик уверен, что в ближайшее время стороны не смогут прийти к компромиссу, а значит, ответные меры точно поступят. О неготовности договариваться заявляют и в соседней Латвии. Бывший министр внутренних дел страны Марис Гулбис назвал ограничение транзита в Калининградскую область сигналом о том, что Европа и НАТО готовы «забрать» регион.
По его мнению, президент США Джо Байден должен был из-за начала спецоперации на Украине обратиться к президенту РФ Владимиру Путину с заявлением: «Владимир, мы сейчас отнимаем Калининград».
Российская сторона предупреждает, что любая попытка отторгнуть Калининград закончится военным столкновением.
«Не думаю, что НАТО этого не понимает. Литва, Польша должны задуматься, потому что они первые, кто серьезно попадет в эту мясорубку», - заявил первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров.
Со своей стороны, депутат Госдумы от Калининградской области Андрей Колесник в беседе с «Радиоточкой НСН» также допустил решение вопроса транзита с помощью армии и флота. По его словам, Россия слишком много уступает
«Надо нормально решать вопрос с железной дорогой и не бить по хвостам, а предвидеть то, что будет еще хуже. В конце концов, с литовцами никакой МИД ничего не решит – это смехотворно. Решит только армия, флот и вежливые люди», - отмечал Колесник.
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия настроена решительно в ситуации с ограничением Литвой транзита грузов в Калининград, однако Москва не будет спешить с принятием решений.
Литва объявила о прекращении транзита ряда товаров в Калининградскую область с 18 июня. Причиной были названы санкции Евросоюза, введенные против России из-за специальной военной операции на территории Украины.
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