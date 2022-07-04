Дипломатия или «мясорубка»? Москва не спешит отвечать на провокацию Литвы в Калининграде

Губернатор Калининградской области подготовил перечень возможных мер на запрет транзита грузов через Литву, но отметил, что ответ поступит только в крайнем случае. 

Власти Калининградской области передали правительству и Администрации президента варианты ответных мер на запрет транзита грузов через Литву. Об этом сообщил губернатор области Антон Алиханов в беседе с газетой «Ведомости».

При этом глава региона подчеркнул, что власти все еще ожидают исключения Евросоюзом транзита в область из перечня запретов. Алиханов отметил, что предложены «меры различного характера» на случай, если договориться не получится.

По его мнению, вопрос можно решить тремя способами. Первое — по линии МИД добиться изменений в санкционном пакете. Второй вариант предполагает вывод новых судов на морской маршрут при субсидировании морского тарифа. Ответ на запрет транзита — это лишь третий вариант решения.

«Давайте обсуждать их в том случае, если необходимость их принятия будет 100%. Но я повторюсь: нам есть чем экономически ответить, и весьма критично для Литвы», - сказал он.

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Накануне стало известно об отношении стран Евросоюза к введенному Литвой запрету. Так, немецкое издание Der Spiegel сообщило что правительство Германии возмущено запретом Литвы на перевозки в Калининград и настаивает на его отмене, «чтобы избежать эскалации».

Председатель фракции «Альтернатива для Германии» Ландтага (парламента) Баварии, адвокат Ульрих Зингер в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» назвал действия Литвы провокацией.

«Транзитные вопросы фундаментальны, и они уже становились поводом для войны. Сейчас и так очень опасная ситуация и мы не хотим, чтобы она распространялась за пределы Украины. Не надо добавлять лишних проблем. Они начали это, это настоящая провокация. Каждая страна, которая разумно смотрит на эту ситуацию, согласится, что транзит – это фундаментальный вопрос. Есть международные договоры, и их надо выполнять», - сказал Зингер.

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Агентство Reuters также сообщало со ссылкой на два высокопоставленных источника в руководстве Евросоюза, что Брюссель ищет компромисс с литовским руководством, чтобы не обострять конфликт с Москвой.

Обеспокоены недружественной риторикой литовских властей и местные жители. Член правления литовской партии «Социалистический народный фронт» Эдикус Ягелавичус рассказал «Радиоточке НСН», что литовцы готовятся к ответным мерам со стороны России, так как не ждут смягчения официальной позиции страны.

«Есть большая часть людей, она увеличивается, которая начинает понимать, что Литва стреляет сама себе в ногу. Во-первых, с этими санкциями, во-вторых, с этим транзитом – вообще зазывает к себе, скажем так, войну. Многие люди думают, что может из-за этого война начаться, переживают, боятся – думают, как дальше делать, может, куда переезжать», - рассказал Ягелавичус», - объяснил он.

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При этом политик уверен, что в ближайшее время стороны не смогут прийти к компромиссу, а значит, ответные меры точно поступят. О неготовности договариваться заявляют и в соседней Латвии. Бывший министр внутренних дел страны Марис Гулбис назвал ограничение транзита в Калининградскую область сигналом о том, что Европа и НАТО готовы «забрать» регион.

По его мнению, президент США Джо Байден должен был из-за начала спецоперации на Украине обратиться к президенту РФ Владимиру Путину с заявлением: «Владимир, мы сейчас отнимаем Калининград».

Российская сторона предупреждает, что любая попытка отторгнуть Калининград закончится военным столкновением.

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«Не думаю, что НАТО этого не понимает. Литва, Польша должны задуматься, потому что они первые, кто серьезно попадет в эту мясорубку», - заявил первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров.

Со своей стороны, депутат Госдумы от Калининградской области Андрей Колесник в беседе с «Радиоточкой НСН» также допустил решение вопроса транзита с помощью армии и флота. По его словам, Россия слишком много уступает

«Надо нормально решать вопрос с железной дорогой и не бить по хвостам, а предвидеть то, что будет еще хуже. В конце концов, с литовцами никакой МИД ничего не решит – это смехотворно. Решит только армия, флот и вежливые люди», - отмечал Колесник.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия настроена решительно в ситуации с ограничением Литвой транзита грузов в Калининград, однако Москва не будет спешить с принятием решений.

Литва объявила о прекращении транзита ряда товаров в Калининградскую область с 18 июня. Причиной были названы санкции Евросоюза, введенные против России из-за специальной военной операции на территории Украины.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Санкции Против РоссииЛитваТранспортКалининград
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