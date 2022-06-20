Клишас: Попытка блокады Калининграда приведет к жесткому ответу РФ
Попытка блокады Калининградской области Литвой может привести к жестким и абсолютно обоснованным действиям со стороны России. Об этом в своем Telegram-канале написал председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас.
До этого бывший украинский дипломат Ростислав Ищенко заметил, что такое решение Вильнюса является поводом для начала военных действий, потому что Литва нарушила право России на доступ к своей территории.
Ранее бывший начальник штаба Черноморского флота ВМФ России, вице-адмирал Петр Святашов в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявил, что запрет Вильнюсом транзита грузов в Калининградскую область ударит в первую очередь по Литве, а не по России.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru