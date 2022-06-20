Клишас: Попытка блокады Калининграда приведет к жесткому ответу РФ

До этого бывший украинский дипломат Ростислав Ищенко заметил, что такое решение Вильнюса является поводом для начала военных действий, потому что Литва нарушила право России на доступ к своей территории.

Ранее бывший начальник штаба Черноморского флота ВМФ России, вице-адмирал Петр Святашов в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявил, что запрет Вильнюсом транзита грузов в Калининградскую область ударит в первую очередь по Литве, а не по России.