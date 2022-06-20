Клишас: Попытка блокады Калининграда приведет к жесткому ответу РФ

Попытка блокады Калининградской области Литвой может привести к жестким и абсолютно обоснованным действиям со стороны России. Об этом в своем Telegram-канале написал председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас.

«Игра с огнем»: В России предостерегли Запад от претензий на Калининград

До этого бывший украинский дипломат Ростислав Ищенко заметил, что такое решение Вильнюса является поводом для начала военных действий, потому что Литва нарушила право России на доступ к своей территории.

Ранее бывший начальник штаба Черноморского флота ВМФ России, вице-адмирал Петр Святашов в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявил, что запрет Вильнюсом транзита грузов в Калининградскую область ударит в первую очередь по Литве, а не по России.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: Екатерина Галайда, НСН
ТЕГИ:Андрей КлишасСенаторыЗапретЛитваКалининградская Область
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры