Лавров: Подрывом «Северных потоков» руководил Лондон

Подрыв газопроводов «Северный поток-1» и «Северный поток-2» реализован под руководством кураторов из Лондона, сообщил «Коммерсанту» глава МИД России Сергей Лавров.

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Он назвал это «обыденными проявлениями недобросовестной конкуренции». К ней министр также отнес «односторонние ограничительные меры и их распространение на третьи юрисдикции, кражи суверенных активов». При этом, как отметил дипломат, устроители диверсий на «Северных потоках» так и не привлечены к ответственности.

Ранее стало известно, что ЦРУ знало о подготовке подрыва «Северных потоков», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Вячеслав Прокофьев
ТЕГИ:Северный ПотокСеверный Поток-2ВеликобританияМИД РФСергей Лавров

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