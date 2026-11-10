Лавров: Подрывом «Северных потоков» руководил Лондон
Подрыв газопроводов «Северный поток-1» и «Северный поток-2» реализован под руководством кураторов из Лондона, сообщил «Коммерсанту» глава МИД России Сергей Лавров.
Он назвал это «обыденными проявлениями недобросовестной конкуренции». К ней министр также отнес «односторонние ограничительные меры и их распространение на третьи юрисдикции, кражи суверенных активов». При этом, как отметил дипломат, устроители диверсий на «Северных потоках» так и не привлечены к ответственности.
Ранее стало известно, что ЦРУ знало о подготовке подрыва «Северных потоков», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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