«Повод для войны»: В Германии назвали провокацией блокаду Литвой Калининграда

Литва создает лишние проблемы, а в Берлине не хотят, чтобы опасная ситуация вышла за пределы Украины, сказал в эфире НСН Ульрих Зингер.

Действия Литвы, ограничившей транзит в Калининградскую область, являются провокацией, заявил в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» председатель фракции «Альтернатива для Германии» Ландтага (парламента) Баварии, адвокат Ульрих Зингер.

Ранее немецкое издание Der Spiegel сообщило что правительство Германии возмущено запретом Литвы на перевозки в Калининград и настаивает на его отмене, «чтобы избежать эскалации».

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«Существуют договоры, которые в принципе разрешают такой транзит. Транзитные вопросы были очень важными еще в прошлом веке, когда Калининград был немецким. Транзитные вопросы фундаментальны, и они уже становились поводом для войны. Сейчас и так очень опасная ситуация и мы не хотим, чтобы она распространялась за пределы Украины. Не надо добавлять лишних проблем», - сказал Зингер.

По его словам, все разумные страны понимают, что действия Литвы – это провокация.

«Они начали это, это настоящая провокация. Я рассчитываю, что они умные и восстановят транзит, но трудно сказать, что они на самом деле будут делать. Каждая страна, которая разумно смотрит на эту ситуацию, согласится, что транзит – это фундаментальный вопрос. Есть международные договоры, и их надо выполнять», - заключил собеседник «Радиоточки НСН».
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Ранее депутат Госдумы от Калининградской области Андрей Колесник в беседе с НСН допустил, что вопрос с транзитом в Калининградскую область может быть решен военными мерами.

Со своей стороны, член правления литовской партии «Социалистический народный фронт» Эдикус Ягелавичус рассказал «Радиоточке НСН» об опасениях литовцев, что Вильнюс «зазывает себе войну».

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ФОТО: pixabay.com
ТЕГИ:КалининградЛитваГермания
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