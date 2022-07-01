«Повод для войны»: В Германии назвали провокацией блокаду Литвой Калининграда

Ранее депутат Госдумы от Калининградской области Андрей Колесник в беседе с НСН допустил, что вопрос с транзитом в Калининградскую область может быть решен военными мерами.

Со своей стороны, член правления литовской партии «Социалистический народный фронт» Эдикус Ягелавичус рассказал «Радиоточке НСН» об опасениях литовцев, что Вильнюс «зазывает себе войну».

