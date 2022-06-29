СМИ: Транзит в Калининград через Литву возобновят через несколько дней

Ситуация вокруг блокады со стороны Литвы Калининградской области будет прекращена, сообщает в среду агентство Reuters со ссылкой на два высокопоставленных источника в руководства Евросоюза.

По их данным, Брюссель уже готов к поиску компромисса с литовским руководством, чтобы не обострять конфликт с Москвой.

«Военная мясорубка»: Россия пригрозила Литве из-за ограничений транзита в Калининград

Как отмечается, ситуация может вернуться в нормальное состояние еще до конца этой недели.

Ранее в Совете федераций предупредили о риске вооруженного конфликта России и Литвы.

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ФОТО: sklad-man.com
ТЕГИ:КалининградЛитваЕвросоюзБрюссель
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