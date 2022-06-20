Терпеть не будем: В Совфеде пригрозили Литве за блокаду Калининграда
Сенатор Константин Долгов в эфире НСН заявил, что за решением Литвы запретить транзит в российский регион стоят интересы других западных стран, и пострадают от этого все.
Запрет Литвы на транзит грузов из России в Калининград продиктован Вашингтоном, но это отразится на отношениях Вильнюса и Москвы, который сам пострадает от своих решений. Об этом в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявил сенатор, бывший уполномоченный МИД по верховенству права Константин Долгов.
С 18 июня Литва прекратила транзит большинства грузов с санкционными товарами, которые следовали с территории России в Калининградскую область и в обратном направлении. Губернатор региона Антон Алиханов назвал это «грубейшим нарушением протоколов по вступлению в ЕС прибалтийских государств и правил свободного транзита». Долгов согласился с ним.
«Соглашения существуют, никто их не отменял, поэтому, конечно, это нарушение. Но это далеко не первый раз, когда мы видим со стороны членов Европейского союза грубые нарушения международных соглашений, подписанных с нашей страной. Это абсолютно провокационное решение. Со стороны Литвы это грубое одностороннее нарушение. Поскольку Калининград является частью РФ, соответственно все соглашения по транзиту: в частности железнодорожному, автомобильному – действуют. Это требует определенных правовых экспертиз. Но то, что такие действия не останутся без реакции и ответа с нашей стороны – это абсолютно однозначно. Ответственность за последствия таких решений несет Вильнюс. Это нетерпимое действие. Речь идет об обеспечении суверенитета нашей страны», - подчеркнул он.
При этом сенатор отметил, что решения, продиктованные Литве другими западными странами, все равно негативно повлияют на ее отношения с Россией.
«Нет сомнений в том, что такие действия самым негативным образом отразятся на отношениях с Литвой, если это решение не будет отменено. Я думаю, что эти решения принимаются не вполне самостоятельно, а под давлением из западных столиц, в первую очередь, очевидно, из Вашингтона. Поэтому это дальнейшее нагнетание напряженности вокруг России. Те страны, которые этим занимаются, уже точно несут огромные издержки. Никто из их властей не думает о своих собственных гражданах, но эти власти преследуют корыстные интересы», - заключил Долгов.
До этого бывший украинский дипломат Ростислав Ищенко назвал организованную Литвой «транспортную блокаду» Калининграда поводом для начала военных действий, так как прибалтийская страна, по его словам, нарушила право России на доступ к своей же территории.
Ранее бывший начальник штаба Черноморского флота ВМФ России, вице-адмирал Петр Святашов в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявил, что запрет Вильнюсом транзита грузов в Калининградскую область ударит в первую очередь по Литве, а не по России.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
18,4 млн+3 081 / сут.
Умерли
380 тыс.+62 / сут.
Выздоровели
17,8 млн+3 279 / сут.
- Шадаев: В России не будут вводить наказание за использование VPN
- ФСБ задержала готовившего теракт в Забайкалье исламиста
- В ЛНР сообщили о серьезных потерях польских военных в Камышевахе
- «Пусть сами приползут»: Медведев призвал не возобновлять переговоры с США по СНВ-3
- Mash: У Горбачева возникли проблемы с почками
- Российская армия ударила «Ониксом» по аэродрому в Одесской области
- Клишас: Попытка блокады Калининграда приведет к жесткому ответу РФ
- Боррель: Все страны могут свободно покупать продовольствие и удобрения из России
- В Кремле заявили, что выборы в регионах в 2022 году состоятся
- Матвиенко встретится с заместителем премьера Кубы
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru