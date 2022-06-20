Терпеть не будем: В Совфеде пригрозили Литве за блокаду Калининграда

Запрет Литвы на транзит грузов из России в Калининград продиктован Вашингтоном, но это отразится на отношениях Вильнюса и Москвы, который сам пострадает от своих решений. Об этом в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявил сенатор, бывший уполномоченный МИД по верховенству права Константин Долгов.

С 18 июня Литва прекратила транзит большинства грузов с санкционными товарами, которые следовали с территории России в Калининградскую область и в обратном направлении. Губернатор региона Антон Алиханов назвал это «грубейшим нарушением протоколов по вступлению в ЕС прибалтийских государств и правил свободного транзита». Долгов согласился с ним.