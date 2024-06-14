«Украинская полуколония»: Сенатор Климов назвал США заокеанской империей лжи

Ранее Владимир Путин на встрече с руководством МИД РФ заявил, что Украина для начала переговоров должна вывести войска из новых регионов России и заявить об отсутствии планов вступить в НАТО. По его словам, на конференции в Швейцарии все сведется к обвинениям в адрес России, которую не пригласили. Однако без честного диалога с Москвой окончание конфликта невозможно, подчеркнул президент. Климов отметил, что российский лидер обращался не только к представителям Украины, но и ко всему миру.

«То, что говорил Путин, адресовано представителям власти Украины, всем остальным государствам-членам международного сообщества и народам мира. Сегодня в мире большинство людей знают о конфликте на Украине и хотят, чтобы этот конфликт был закончен. Наши аргументы еще раз произнесены устами президента, они предельно понятны. Путин не просто назвал опорные точки для будущих переговоров, но и обосновал их. Он также напомнил о том, что мы не меняли логику с 2014 года, мы предсказуемы, а наши оппоненты, недруги России, пытаются поменять правила. При этом, они заботятся только о том, чтобы любой ценой удержать, а то и разделить Россию. Президент Украины Владимир Зеленский сейчас просто физическое лицо», - сказал собеседник НСН.