«Украинская полуколония»: Сенатор Климов назвал США заокеанской империей лжи
Владимир Путин обосновал опорные точки для переговоров по Украине, обращаясь ко всему миру, заявил НСН сенатор Андрей Климов.
Зампред комитета Совфеда по международным делам Андрей Климов в беседе с НСН заявил, что президент РФ Владимир Путин еще раз обозначил требования России, логика которых не меняется с 2014 года.
Ранее Владимир Путин на встрече с руководством МИД РФ заявил, что Украина для начала переговоров должна вывести войска из новых регионов России и заявить об отсутствии планов вступить в НАТО. По его словам, на конференции в Швейцарии все сведется к обвинениям в адрес России, которую не пригласили. Однако без честного диалога с Москвой окончание конфликта невозможно, подчеркнул президент. Климов отметил, что российский лидер обращался не только к представителям Украины, но и ко всему миру.
«То, что говорил Путин, адресовано представителям власти Украины, всем остальным государствам-членам международного сообщества и народам мира. Сегодня в мире большинство людей знают о конфликте на Украине и хотят, чтобы этот конфликт был закончен. Наши аргументы еще раз произнесены устами президента, они предельно понятны. Путин не просто назвал опорные точки для будущих переговоров, но и обосновал их. Он также напомнил о том, что мы не меняли логику с 2014 года, мы предсказуемы, а наши оппоненты, недруги России, пытаются поменять правила. При этом, они заботятся только о том, чтобы любой ценой удержать, а то и разделить Россию. Президент Украины Владимир Зеленский сейчас просто физическое лицо», - сказал собеседник НСН.
По его словам, Украина является полуколонией США и не принимает никаких решений самостоятельно.
«Украина действует несамостоятельно. Даже если там есть какие-то люди, которые могут признать важность реализации поставленных Россией условий, то не факт, что им дадут это сделать. Там большое количество НАТОвских спецслужб, а Украина де-факто является полуколонией Соединенных Штатов. Если все же найдутся такие люди, то им придется отстаивать свое мнение силой, это должен быть их выбор. Сейчас заокеанская империя лжи пытается сообщить миру о том, что якобы белый и пушистый Запад вроде как старается решить все вопросы цивилизованно, что является враньем. Они пытаются спустить всех собак на нашу страну, а Владимир Путин в очередной раз объяснил, что такое хорошо, а что такое плохо, что такое объективная реальность», - заключил сенатор.
Ранее Генсек НАТО Йенс Столтенберг, комментируя предложение Владимира Путина о выводе войск ВСУ с Донбасса, указал, что это заявление не является мирным. По его словам, оно свидетельствует о желании России достичь военных целей, передает «Радиоточка НСН».
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