Трамп назвал отношения с Путиным «хорошими»
14 июня 202404:33
Экс-глава Белого дома Дональд Трамп заявил, что ладил с российским коллегой Владимиром Путиным, потому что легче иметь дело с сильными, чем со слабыми людьми.
В интервью YouTube-каналу Impaulsive политик ответил на вопрос о своих отношениях с главой РФ. «Думаю, они очень хорошие», — сказал он.
Трамп при этом указал, что был жестким по отношению к Путину.
Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что у Путина нет контактов с Трампом, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru