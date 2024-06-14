Трамп назвал отношения с Путиным «хорошими»

В интервью YouTube-каналу Impaulsive политик ответил на вопрос о своих отношениях с главой РФ. «Думаю, они очень хорошие», — сказал он.

Трамп при этом указал, что был жестким по отношению к Путину.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что у Путина нет контактов с Трампом, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

