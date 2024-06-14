Трамп назвал отношения с Путиным «хорошими»

Экс-глава Белого дома Дональд Трамп заявил, что ладил с российским коллегой Владимиром Путиным, потому что легче иметь дело с сильными, чем со слабыми людьми.

Трамп: Путин человек, с которым можно вести переговоры по Украине

В интервью YouTube-каналу Impaulsive политик ответил на вопрос о своих отношениях с главой РФ. «Думаю, они очень хорошие», — сказал он.

Трамп при этом указал, что был жестким по отношению к Путину.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что у Путина нет контактов с Трампом, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости//Сергей Гунеев
ТЕГИ:РоссияСШАВладимир ПутинДональд Трамп

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