В США призвали заморозить конфликт на Украине
Соединенные Штаты не заинтересованы в том, чтобы Москва продолжала наращивать свой военный потенциал на фоне конфликта на Украине, сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление американского сенатора от штата Огайо Джеймса Дэвида Вэнса.
Законодатель отметил, что урегулирование конфликта требует закрепление нейтралитета Украины и заморозки территориальных споров.
Вэнс считает, что именно нейтралитет Украины является принципиальным для России.
Американский конгрессмен Мэтт Гетц заявил, что экс-глава Белого дома Дональд Трамп на встрече с законодателями-республиканцами высказался против помощи Украине, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru