В США призвали заморозить конфликт на Украине

Соединенные Штаты не заинтересованы в том, чтобы Москва продолжала наращивать свой военный потенциал на фоне конфликта на Украине, сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление американского сенатора от штата Огайо Джеймса Дэвида Вэнса.

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Законодатель отметил, что урегулирование конфликта требует закрепление нейтралитета Украины и заморозки территориальных споров.

Вэнс считает, что именно нейтралитет Украины является принципиальным для России.

Американский конгрессмен Мэтт Гетц заявил, что экс-глава Белого дома Дональд Трамп на встрече с законодателями-республиканцами высказался против помощи Украине, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости//Григорий Дубовицкий
ТЕГИ:СпецоперацияУкраинаСША

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