Путин: Никакого решения о штурме Киева не было
Никакого решения о штурме Киева не было, заявил президент России Владимир Путин.
Российский лидер подчеркнул, что это была операция по принуждению Киева к миру, было желание подтолкнуть украинские власти к переговорам, которые действительно начались,.
Однако затем Россию убедили, что нужно отвести войска от Киева для осуществления переговорного процесса. Но уже на следующий день руководство Украины остановило переговорный процесс и устроило провокацию в Буче, отметил Путин.
Ранее Путин заявил, что пришло время обсуждать гарантии коллективной безопасности в Евразии и сворачивать присутствие внерегиональных военных сил, отмечает RT.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru