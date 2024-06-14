Путин: Никакого решения о штурме Киева не было

Российский лидер подчеркнул, что это была операция по принуждению Киева к миру, было желание подтолкнуть украинские власти к переговорам, которые действительно начались,.

Однако затем Россию убедили, что нужно отвести войска от Киева для осуществления переговорного процесса. Но уже на следующий день руководство Украины остановило переговорный процесс и устроило провокацию в Буче, отметил Путин.

Ранее Путин заявил, что пришло время обсуждать гарантии коллективной безопасности в Евразии и сворачивать присутствие внерегиональных военных сил, отмечает RT.

