Время пошло: Москва ждет ответа на условия для переговоров с Украиной
Ответ Украины на предложение Владимира Путина о переговорах остается зоной ответственности Киева, заявил в эфире НСН посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник.
Условия России для переговоров с Украиной прозвучали публично от президента РФ Владимира Путина не столько для Киева, сколько для его союзников, отметил посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник в разговоре с НСН.
Ранее Владимир Путин на встрече с руководством МИД РФ заявил, что Украина для начала переговоров должна вывести войска из новых регионов России и заявить об отсутствии планов вступить в НАТО. По его словам, на конференции в Швейцарии все сведется к обвинениям в адрес России, которую не пригласили. Однако без честного диалога с Москвой окончание конфликта невозможно, подчеркнул президент. Мирошник отметил, что после оглашенных условий Москва будет ждать ответа.
«Украина – страна с относительной субъектностью. Предложение прозвучало публично и для большого числа государств, которые являются сегодня соучастниками конфликта, не столько лично для Зеленского или руководства страны. У каждой стороны есть возможность принять свое решение и нести за него ответственность, смысла подсказывать им нет. У Киева есть время, чтобы обдумать предложение, посоветоваться со своими кураторами и вынести решение, за которое они будут нести ответственность. Какое бы решение не было принято в ответ на предложение России, это будет ответ Украины и ее кураторов-соучастников», – сказал он.
По словам собеседника НСН, делать ставки на то, что именно украинское военное руководство согласится на условия Москвы, преждевременно. При этом экс-главкома ВСУ Валерия Залужного, который теперь занимает должность посла Украины в Великобритании, по словам Мирошника, держат в Киеве для возможной «политической игры».
«Думаю, это одна из игр, которая ведется внешними кураторами Украины. Залужного могут придерживать как некую политическую фигуру. Он чисто по формальным причинам вряд ли может претендовать на должность спикера, поскольку не является депутатом. Но на пост, назначаемый в парламенте, его вполне могут выдвинуть, если начнет разыгрываться политическая партия на территории Украины. Пока Залужного просто немного отодвинули в сторону, но далеко не убрали», - подытожил Мирошник.
Ранее Генсек НАТО Йенс Столтенберг, комментируя предложение Владимира Путина о выводе войск ВСУ с Донбасса, указал, что это заявление не является мирным. По его словам, оно свидетельствует о желании России достичь военных целей, передает «Радиоточка НСН».
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