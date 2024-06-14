Время пошло: Москва ждет ответа на условия для переговоров с Украиной

Ранее Владимир Путин на встрече с руководством МИД РФ заявил, что Украина для начала переговоров должна вывести войска из новых регионов России и заявить об отсутствии планов вступить в НАТО. По его словам, на конференции в Швейцарии все сведется к обвинениям в адрес России, которую не пригласили. Однако без честного диалога с Москвой окончание конфликта невозможно, подчеркнул президент. Мирошник отметил, что после оглашенных условий Москва будет ждать ответа.

«Украина – страна с относительной субъектностью. Предложение прозвучало публично и для большого числа государств, которые являются сегодня соучастниками конфликта, не столько лично для Зеленского или руководства страны. У каждой стороны есть возможность принять свое решение и нести за него ответственность, смысла подсказывать им нет. У Киева есть время, чтобы обдумать предложение, посоветоваться со своими кураторами и вынести решение, за которое они будут нести ответственность. Какое бы решение не было принято в ответ на предложение России, это будет ответ Украины и ее кураторов-соучастников», – сказал он.